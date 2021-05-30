"Рубят сук, на котором сидят": в РФ разразились обвинением в адрес ЕС из-за встречи Путина и Байдена

Заявления Европарламента создают негативный фон для встречи Путина и Байдена - Володин / Reuters

Заявления Европейского парламента в адрес России направлены на создание конфронтационной повестки встречи Владимира Путина и президента США Джо Байдена. Европа пытается оказать давление на ситуацию, однако при этом забывает, что обстановка в наднациональном объединении зависит от отношений Москвы и Вашингтона. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"По сути, Европарламент навязывает Джо Байдену конфронтационную повестку перед встречей с Владимиром Путиным. Хочет таким образом оказать давление. Создать для встречи негативный фон", - написал он в своем Telegram-канале, комментируя заявление главы Европарламента Давида Сассоли о новых санкциях в отношении РФ.

По его словам, Европа такими заявлениями демонстрирует "безответственную позицию", пытаясь сорвать возможные договоренности Москвы и Вашингтона. При этом страны Евросоюза "рубят сук, на котором сидят", так как от переговоров Путина и Байдена может зависеть обстановка в Европе.

Также он добавил, что направленный европейскими странами Вашингтону проект заявления для саммита ЕС – США не защищает демократию и является стремлением Европы вмешаться в российско-американские переговоры.Читайте такжеБайден сделал резкое заявление о Путине и предупредил о последствиях

"Жалкая попытка напомнить о себе, вклиниться в диалог", - подчеркнул Вячеслав Володин.

Напомним, глава Европарламента Давид Сассоли ранее призвал ужесточить ограничения против российских чиновников, но в то же время усилить сотрудничество с гражданским обществом и независимыми средствами массовой информации в России.

Встреча Байдена и Путина