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"С уважением и пониманием": Беларусь отреагировала на признание "ЛНР" и "ДНР"

22 февраля 2022, 17:56

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к украинскому народу.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко / Reuters

Во вторник, 22 февраля, МИД Беларуси обнародовал заявление по поводу так называемого признания Россией самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР" на временно оккупированной территории Украины.

В заявлении МИД обвинил "ряд политиков западных стран" в "нескрываемом давлении и угрозах", которые якобы и привели к "росту напряженности в восточно-европейском регионе".

Не забыли также и традиционную пророссийскую риторику о "накачивании" Украины оружием и "незаконных" санкциях США и Евросоюза.

"В такой ситуации мы с уважением и пониманием воспринимаем решение российской стороны о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Этот шаг России имеет не только политическое, но и серьезное человеческое, гуманитарное измерение, учитывая количество российских граждан, проживающих на этих территориях и испытывающих лишения в течение почти восьми лет", - заявили в МИД.

В то же время, в Беларуси поддержали "заявления российской стороны об открытости к дипломатии", призвав "не допустить кровопролития между братскими славянскими народами".

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Позже самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к украинскому народу.

"Хочу обратиться к украинскому народу и руководству: давайте сделаем так, чтобы мы всегда жили в мире и согласии. Это наш путь - путь миролюбия и согласия", - сказал Лукашенко.

Признание Россией "ЛДНР" на Донбассе

Российский президент Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании Россией "государственности" так называемых "ДНР" и "ЛНР" на оккупированном Донбассе. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечником подписали договор о дружбе.

Российская Федерация в рамках указа Путина ввела свои войска на оккупированные районы Донецкой и Луганской областей.

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего обращения к нации сказал, что признание Москвой "ЛДНР" может означать выход российской стороны из "Минска". Глава государства подчеркнул, что Киев в связи с такими обстоятельствами инициирует консультации в рамках Будапештского меморандума, срочный саммит в нормандском формате и оставляет за собой право на индивидуальную и коллективную оборону.

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