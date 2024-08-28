'Самоуничтожился': полковник ФСБ РФ подавился мясом

Во время ужина российский полковник ФСБ Еремин подавился мясом, его так и не смогли откачать.

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В РФ полковник ФСБ подавился мясом / коллаж: Главред, фото: Википедия, Baza

Максим Еремин, который был полковником ФСБ в России и основателем крупнейшей околофутбольной группировки ЦСКА Red-Blue-Warriors, умер в Москве. Во время ужина он подавился куском мяса. Об этом пишет российский телеграм-канал Baza.

Как сообщают российские СМИ, Еремину стало трудно дышать во время ужина.

"Причиной стал кусочек мяса, застрявший у него в дыхательных путях. Еремина срочно доставили в больницу имени Ворохобова, но спасти не смогли. Причиной смерти стала механическая асфиксия", - говорится в сообщении. видео дня

Известно, что Еремин был работником ФСБ, а также он был организатором футбольного движения, который поддерживал российские футбольные клубы.

"В начале нулевых он поехал на Кавказ, имел отношение к ликвидации ряда известных полевых командиров. Еремин дослужился до полковника ФСБ и начальника отдела по борьбе с терроризмом, ездил в командировки в Сирию", - добавляется в сообщении.

Война России против Украины - последние новости

Напомним, ранее стало известно, что руководство РФ, вероятно, давит на Беларусь, чтобы она наступала своими войсками на Украину.

Стало известно, что руководитель Житомирской ОГА Виталий Бунечко заявил, что фортификационные и защитные сооружения на Житомирщине вполне готовы к встрече российских войск из Беларуси.

Также сообщается, что в Гомельской области зафиксированы белорусские войска, которые движутся к границе Украины, включая танки и тяжелую бронетехнику.

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