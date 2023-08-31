"Считаю себя более компетентным": Гиркин из СИЗО решил "подвинуть" Путина с поста президента

Известный русский террорист и один из экс-главарей группировки "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), который сейчас сидит в СИЗО, неожиданно объявил, что хочет стать кандидатом в президенты страны-агрессора РФ.
В частности, Гиркин глумливо пишет, что он "не настолько спортивный и здоровый каким был Путин в мои годы".
"Поэтому надоедать вам, дорогие избиратели, 20 с лишним лет не смогу чисто физически, даже если у меня вдруг появится желание возиться с вами после того, как будет преодолен военный кризис и его тяжелейшие последствия", ‒ говорится в тексте.
Кроме того, Гиркин утверждает, что гораздо лучше разбирается в военных вопросах, чем диктатор Путин и министр обороны Сергей Шойгу.
"Я считаю себя более компетентным в военном деле, чем действующий президент и абсолютно точно, чем действующий министр обороны, поэтому мог бы выполнять обязанность Верховного главнокомандующего", - пишет террорист.
Задержание и арест Игоря Гиркина
21 июля стало известно, что Гиркина задержали силовики. В его квартире работники Следственного комитета РФ провели обыск. По предварительным данным, задержание проводилось по заявлению бывшего члена ЧВК "Вагнера", экс-депутата Ярославля Дмитрия Петровского. Жена Гиркина Мирослава Регинская сообщила в соцсетях, что против ее мужа выдвинуто обвинение в экстремизме.
Вечером этого же дня Гиркин был арестован на 2 месяца – до 18 сентября. Его обвиняют в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности с помощью интернета. Гиркину грозит до 5 лет тюрьмы.
После этого Навальный опозорился заявлением об аресте Гиркина. Российский оппозиционер Алексей Навальный, отбывающий наказание по сфабрикованному делу, заявил о том, что арестованный бывший главарь боевиков "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) якобы является политзаключенным.
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