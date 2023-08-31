УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Считаю себя более компетентным": Гиркин из СИЗО решил "подвинуть" Путина с поста президента

Дмитрий Видоменко
31 августа 2023, 08:59 обновлено 31 августа, 09:09
113
В частности, террорист Игорь Гиркин глумливо пишет, что он "не настолько спортивный и здоровый, каким был Путин в мои годы".
Гиркин, Путин
Гиркин прямо из камеры СИЗО собрался в президенты страны-агрессора РФ / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот из видео

Известный русский террорист и один из экс-главарей группировки "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), который сейчас сидит в СИЗО, неожиданно объявил, что хочет стать кандидатом в президенты страны-агрессора РФ.

В частности, Гиркин глумливо пишет, что он "не настолько спортивный и здоровый каким был Путин в мои годы".

"Поэтому надоедать вам, дорогие избиратели, 20 с лишним лет не смогу чисто физически, даже если у меня вдруг появится желание возиться с вами после того, как будет преодолен военный кризис и его тяжелейшие последствия", ‒ говорится в тексте.

видео дня

Кроме того, Гиркин утверждает, что гораздо лучше разбирается в военных вопросах, чем диктатор Путин и министр обороны Сергей Шойгу.

"Я считаю себя более компетентным в военном деле, чем действующий президент и абсолютно точно, чем действующий министр обороны, поэтому мог бы выполнять обязанность Верховного главнокомандующего", - пишет террорист.

234
234

Задержание и арест Игоря Гиркина

21 июля стало известно, что Гиркина задержали силовики. В его квартире работники Следственного комитета РФ провели обыск. По предварительным данным, задержание проводилось по заявлению бывшего члена ЧВК "Вагнера", экс-депутата Ярославля Дмитрия Петровского. Жена Гиркина Мирослава Регинская сообщила в соцсетях, что против ее мужа выдвинуто обвинение в экстремизме.

Вечером этого же дня Гиркин был арестован на 2 месяца – до 18 сентября. Его обвиняют в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности с помощью интернета. Гиркину грозит до 5 лет тюрьмы.

После этого Навальный опозорился заявлением об аресте Гиркина. Российский оппозиционер Алексей Навальный, отбывающий наказание по сфабрикованному делу, заявил о том, что арестованный бывший главарь боевиков "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) якобы является политзаключенным.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Игорь Стрелков Владимир Путин Игорь Гиркин
Реклама

Главное за день

Резникова отправят в отставку: нардеп назвал сроки увольнения министра и имя преемника

Резникова отправят в отставку: нардеп назвал сроки увольнения министра и имя преемника

09:24 Украина
Столтенберг о контрнаступлении ВСУ: "Украинцы снова превзошли ожидания"

Столтенберг о контрнаступлении ВСУ: "Украинцы снова превзошли ожидания"

06:47 Украина
Пригожина убило Минобороны РФ, ФСБ этого не простит – Жданов

Пригожина убило Минобороны РФ, ФСБ этого не простит – Жданов

03:30 Мир
Все главные новости

Последние новости

09:24

Резникова отправят в отставку: нардеп назвал сроки увольнения министра и имя преемника

09:14

Когда котлеты уже надоели: что приготовить из фарша на сковороде и в духовке

09:12

Гороскоп на завтра 1 сентября 2023: Близнецам - денежные потери, Ракам нужен отдых

08:59

"Считаю себя более компетентным": Гиркин из СИЗО решил "подвинуть" Путина с поста президента

08:52

Новая почта уплатила 5 млрд грн налогов за полгодаФото

Отключения, обстрелы подстанций и тотальная экономия: Омельченко - о грядущей зимеОтключения, обстрелы подстанций и тотальная экономия: Омельченко - о грядущей зиме
08:51

Имел ли право полицейский расстрелять мужчину в Днепремнение

08:37

Повреждены два Ил-76: в Сети показали первые спутниковые снимки аэродрома в Пскове

08:15

Украинец отсудил у ПриватБанка десяток тысяч гривен: что произошло и почему

07:59

Какой сегодня праздник 31 августа: кого нужно поздравить в этот день

Реклама
07:47

Атака дронов на аэродром в Пскове: в ISW рассказали, почему не сработала ПВО

06:47

Столтенберг о контрнаступлении ВСУ: "Украинцы снова превзошли ожидания"

06:30

Когда лучше тренироваться, чтобы похудеть: известная фитнес-тренер назвала "золотое" времяВидео

06:28

Когда Кремль пойдёт на мобилизацию?мнение

05:30

Как почистить и освежить ковер в домашних условиях: 5 самых эффективных способов

04:30

"Крым станет ловушкой": Жданов спрогнозировал сроки освобождения полуострова

03:30

Пригожина убило Минобороны РФ, ФСБ этого не простит – Жданов

03:05

"Помогите раздеть Дашу": Владимир Дантес дал фанатам необычное задание

02:35

"Самолеты уничтожены": эксперт объяснил, чем и как били по псковскому аэродрому

02:05

Что нельзя делать в Германии: 5 запретов, о которых важно знать

01:35

Эксперт-энергетик пояснил, стоит ли опасаться отключений света из-за обстрелов

Реклама
30 августа, среда
23:58

"Ударов будет много": у Зеленского намекнули на увеличение "бавовны" в России

23:45

Долгожданная премьера: топ-4 факта о европейском, 13-ом сезоне Голосу країни

23:41

Серга назвал украинскую певицу, которая отказалась приехать на фронтВидео

23:18

Впервые за 10 лет: 1+1 Украина покажет ответный матч Лиги конференций

23:09

Звезда "Универа" и путинистка Кожевникова беременна в четвертый раз

22:57

Почему мужчина теряет интерес к женщине: рабочие способы этого избежать

22:47

Максим Галкин высмеял "отСоседова", который "похоронил" его карьеруВидео

22:35

В авиакатастрофе в Донецкой области погибли 6 украинских пилотов - УП

22:22

Украина уничтожила или повредила 24 русских самолета в РФ Крыму и Беларуси - СМИ

22:06

Танки Leopard, радар TRML-4D, дроны: Украина получила мощную помощь от Германии

21:58

Россия готовила масштабный удар ракетами по Украине заранее - ВСУ

21:54

В Украине подорожал продукт, без которого не обходится ни одна хозяйка

21:17

Изменят тактику: в ВСУ сказали, как РФ может обстреливать Украину осенью и зимой

21:10

Молодой артист ошеломил сеть украиноязычным кавером на мегахит Тины КарольВидео

20:30

"России удастся призвать 450 тысяч человек": полковник о возможных изменениях на фронте

19:44

"Какое-то приторное и ни о чем": Демин раскрыл подробности конфликта с Билык

19:39

Загадка сладкого перца: почему его называют именно болгарским

19:27

Данилов рассказал, наберут ли в войска единомоментно 300 тысяч человек

19:12

Почему нельзя говорить "зігнути ноги в колінах" и "підніматися вгору": ответ Авраменко

19:12

Зеленский созвал СНБО и поручил проверить решение ВЛК от 24 февраля 2022 года

Реклама
19:10

Возгорания в Пскове не на шутку взбудоражили россиянмнение

18:54

Камалия с мужем кулаками выясняли отношения на публике

18:51

Скандал со спектаклем "Ленкома" в Израиле: испуганные россияне объяснились

18:39

"Аварийное состояние": эксперт рассказал, готовиться ли украинцам к блэкауту осенью

18:33

Квиткова стала неадекватной, когда приехал мужчина: пострадавшая в лакшери-ДТП дала комментарий

18:20

Невероятное мороженое из арбузного сока: рецепт, который сводит с ума

18:06

В Евросоюзе готовят специальный план поддержки ВСУ на 20 млрд евро

18:01

Фитнес-тренер плюнул в ветерана: скандального блогера задержали, выплыли интересные детали

17:58

В 2023 году Favbet увеличила объемы поддержки ВСУ, общая сумма помощи составила более 150 млн грнФото реклама

17:27

Убьет машину капитально или пронесет: что будет, если 10 лет не менять антифриз

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять