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Только один человек в России мстит Гиркину - эксперт

Яна Ставская
1 августа 2023, 20:59 обновлено 1 августа, 21:04
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Путин пытается скрыть свою слабость.
Гиркин
Гиркин в СИЗО / скриншот из видео

Российскому боевику Игорю Гиркину, арестованному по статье об экстремизме в интернете, мстит только один человек - президент РФ Владимир Путин.

Как высказался в эфире FREEDOM экс-сотрудник КГБ Сергей Жирнов, кремлевского главу очень сильно разозлила последняя критика террориста, совпавшая с мятежем Пригожина.

"Только один человек мстит Гиркину. И этот человек - Путин. Это касается последнего поста, который Гиркин разместил у себя в Telegram. Он это сказал после мятежа Пригожина. До этого у Путина было ощущение, что эти турбо-патриоты нужны, чтобы стравливать правые партии и чтобы давить на военных.Затем выяснилось, что все это дело может пойти против Путина", - объяснил Жирнов.

Мятеж Пригожина изменил всю картину политических раскладов в Кремле, считает эксперт.

"Путин впервые понял, что "доберманы", которых он натравливал на другую группу, которые лаяли на Шойгу и Герасимова, вдруг попытались укусить его самого за руку. Тогда он сказал: все, хватит этого либерализма! Заткнуть им всем глотки. Тогда его предупредили о следующем мятеже. Начали закручивать гайки", - рассказал Жирнов.

При этом Путин до сих пор выглядит слабым в глазах своего окружения.

"Гиркина он смог посадить, а вот Пригожина с оружием - нет. В этом смысле он все равно выглядит слабым человеком", - высказался экс-сотрудник КГБ.

Жирнов отметил, что Пригожину фактически простили вооруженный мятеж, а вот генералов, подконтрольных Минобороны РФ, начали преследовать по одной причине - последние встроены в систему, потому с ними легче разобраться.

"Все это выглядит как сведение счетов слабого Путина с еще более слабыми патриотами", - подытожил Жирнов.

Эксперт уверен, что последствия ареста генералов прежде всего будут видны по состоянию армии.

"Армия вся недовольна. Им обидно, что война дурацкая, что их громят, что их все обплевывают. Вот с этой точки зрения они устраивают бунты... В армии брожжение идет", - уверен Жирнов.

Кто такой Сергей Жирнов

Сергей Олегович Жирнов — полковник запаса второго разряда, бывший разведчик-нелегал. Журналист, экономист-международник, общественный деятель, правозащитник, международный консультант, пишет cyclowiki.org.

В 1999—2001 годах прославился своей беспрецедентной историей с попыткой в судебном порядке получить на руки диплом об окончании КИ КГБ СССР. Служба внешней разведки Российской Федерации с 1997 года отказывается выдать бывшему разведчику-нелегалу Жирнову его собственный диплом об окончании давно расшифрованного шпионского ВУЗа под предлогом опасности разглашения государственной тайны. Неординарная судебно-шпионская история получила широкий публичный резонанс в России и за рубежом.

Мятеж Пригожина и арест Гиркина

В середине июля "вагнеровцы" по приказу Евгения Пригожина устроили вооруженный мятеж против высшего военно-политического руководства страны.

Главаря боевиков не устраивало ведение захватнической войны против Украины, и по этой причине он поднял оружие против министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

Но уже к вечеру мятеж затих после вмешательства в переговоры Александра Лукашенко. Пригожина и ЧВК "Вагнер" перебросили в Беларусь.

После этого в России началась "охота" на генералов, в том числе Суровикина, друга Пригожина, который, по мнению российских СМИ, был предупрежден о мятеже заранее.

Задержан был и российский террорист Игорь Гиркин, неоднократно критиковавший Минобороны РФ и самого Путина. В настоящее время он находится в СИЗО.

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