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Сделал серию инъекций: всплыли неожиданные детали исчезновения врача Кадырова

Анна Ярославская
13 сентября 2023, 12:32 обновлено 13 сентября, 12:36
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Эльхан Сулейманов попал под подозрение в якобы отравлении главы Чечни.
Рамзан Кадыров, Эльхан Сулейманов
Эльхан Сулейманов был лечащим врачом семьи Кадырова / Коллаж: Главред, фото: скриншот

В октябре 2022 года в Чечне при загадочных обстоятельствах исчез экс-министр здравоохранения республики, личный врач, онколог по специализации Рамзана Кадырова Эльхан Сулейманов. По данным российских журналистов, он попал под подозрение в якобы отравлении главы Чечни.

Расследование, проведенное Telegram-каналом ВЧК-ОГПУ об обстоятельствах исчезновения Сулейманова, пролило свет также и на заболевание, от которого страдает сам Кадыров.

Сулейманов был лечащим врачом семьи Кадырова. С ним он познакомился в центре Блохина, где работал онкологом и где проходила лечение мать Рамзана Кадырова.

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Впоследствии Сулейманов переехал в Чечню и стал лечащим врачом семейства Кадыровых и параллельно занимал одну влиятельную должность за другой. А потом у Сулейманова возникли проблемы, вполне вероятно, окончившиеся для него смертью.

"Примерно, в конце лета- начале осени 2022 года Сулейманов сделал Кадырову серию неких инъекций, полученных не то из Москвы, не то из-за границы. После этого с Кадыровым и стали происходить быстрые и неожиданные изменения. Известно, что в октябре обеспокоенный Сулейманов проводил экстренные консультации по этому поводу со знакомыми специалистами из Москвы и Германии. Сам он говорил, что могла иметь место индивидуальная непереносимость организма", – пишет ВЧК-ОГПУ.

При этом представители окружения Кадырова настаивали на намеренном отравлении главы Чечни и достаточно быстро убедили в этом и самого Кадырова: после недолгих колебаний он склонился к версии, что его отравили.

Расплата настигла Сулейманова практически молниеносно.

"Сулейманов, который, по словам друзей, со дня на день должен был по протекции Кадырова стать замминистра здравоохранения РФ, лишился пост вице-премьера Чечни. И сразу исчез. Кадыров продолжил лечение без него в Москве и ОАЭ", – отмечают на канале.

Как установил Telegram-канал ВЧК-ОГПУ, с октября 2022 года о судьбе и местонахождении Сулейманова ничего не знают ни его друзья, ни коллеги.

"Некие люди моментально реагируют на попытки друзей, коллег найти его (Сулейманова, – ред.) и сообщают им, будто Эльхан жив и здоров (якобы переехал в Баку), но не хочет ни с кем общаться и полностью посвятил себя научной работе. Однако, по информации ВЧК-ОГПУ, все источники этой положительной информации ведут в Чечню. Можно с уверенностью сказать, что никто из близких друзей и коллег, с которыми до октября 2022 года Сулейманов постоянно был на связи и занимался научной деятельностью, с тех пор с ним не общались и не видели его. Все попытки разыскать Сулейманова были бесполезными", – пишет паблик.

При этом, по данным ВЧК-ОГПУ, никто из близких к Сулейманову людей, с которыми пообщались журналисты, не верит в то, что он находится в Грузии.

"Абсолютно все говорят, что его нет в живых и умер он мучительной смертью... Собеседники ВЧК-ОГПУ в республике говорят, что там тоже никто не видел Сулейманова с октября 2022 года и ходят разговоры, что его зверски убили – закопали в землю живым", – пишет паблик.

Болезнь Кадырова - что известно

В марте Рамзан Кадыров появился на публике после слухов о его болезни. При этом у него на руке был замечен медицинский прибор.

1 июля чеченский оппозиционер, сторонник независимой Ичкерии Тумсо Абдурахманов (известный под псевдонимом Абу-Саддам Шишани) сообщил, что у главы Чечни Рамзана Кадырова могло обостриться заболевание почек, из-за чего он не появляется на официальных мероприятиях.

Глава Кабинета министров Чеченской Республики Ичкерия за рубежом Ахмед Закаев заявлял, что Рамзан Кадыров стал зависим от каких-то лекарственных препаратов. Их он употребляет уже 15 лет.

Бывший вице-президент "ЮКОСа" Леонид Невзлин заявлял, что главу Чечни Рамзана Кадырова могли отравить. У него начались серьезные проблемы с почками, что может быть симптомом отравления. На лечение Кадыров даже поехал в Объединенные Арабские Эмираты, а когда приезжает в Чечню, то с ним туда едет врач из ОАЭ.

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