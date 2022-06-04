"Щелкаем, как орехи": Путин высказался о поставках Украине РСЗО

Путин высказался о поставках Украине вооружения / Коллаж УНИАН, посольство США в Украине

Президент Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал решение США одобрить поставки в Украину РСЗО.

"Наши средства ПВО щелкают вооружения на Украине как орехи, уничтожены десятки", - заявил Путин в интервью российскому пропагандистскому телеканалу Россия 1, комментируя решение США направить в Украину новые вооружения.

Ранее новый посол США в Украине Бриджит Бринк заверила, что следующие пакеты помощи Украине будут упорядочиваться ввиду ситуации на поле боя.

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Как подчеркнула она на брифинге в Киеве, пока нет возможности подтвердить информацию о том, что в ближайшие дни США планируют продать Украине боевые беспилотники, однако подчеркнула, что обсуждения продолжаются.

Также сообщалось, что министр обороны США Ллойд Остин раскрыл договоренности по поставке оружия Украине от международной группы поддержки в войне против РФ.

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