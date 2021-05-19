СМИ узнали детали предстоящей встречи Блинкена и Лаврова

США и Россия проведут первые переговоры на уровне глав внешнеполитических ведомств / Reuters

Первая встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергей Лаврова пройдет в среду, 19 мая, на полях министерской встречи Арктического совета в Исландии. Темой переговоров председателей внешнеполитических ведомств двух государств станет возможная встрече американского президента Джо Байдена и хозяина Кремля Владимира Путина.

Как сообщает немецкое издание Deutsche Presse-Agentur, Блинкен и Лавров проведут переговоры после Арктического совета. По словам представителя Госдепа США Неда Прайса, американцы хотят понять, могут ли США вести переговоры с Россией по вопросам стабилизации отношений Вашингтона и Москвы.

"Двусторонняя встреча состоится после вечернего заключительного мероприятия Арктического совета и предоставит возможность проверить предложение о том, сможем ли мы достичь более стабильных и предсказуемых отношений с Москвой", - уточнил чиновник.Читайте такжеВстреча Путина Байдена состоится при одном условии – Песков

В российском МИД, в свою очередь, сказали, что на встрече Лаврова и Блинкена будут обсуждаться главные вопросы отношений США и России и ключевые вопросы международной повестки дня.

Как подчеркивает издание, согласно ожиданиям, главной темой переговоров станет возможная встреча президента Штатов Джо Байдена и главы РФ Владимира Путина.

Встреча Байдена и Путина