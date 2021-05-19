СМИ узнали детали предстоящей встречи Блинкена и Лаврова

В Вашингтоне интересуются вопросом того, смогут ли американцы о чем-либо договориться с Москвой.
Первая встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергей Лаврова пройдет в среду, 19 мая, на полях министерской встречи Арктического совета в Исландии. Темой переговоров председателей внешнеполитических ведомств двух государств станет возможная встрече американского президента Джо Байдена и хозяина Кремля Владимира Путина.
Как сообщает немецкое издание Deutsche Presse-Agentur, Блинкен и Лавров проведут переговоры после Арктического совета. По словам представителя Госдепа США Неда Прайса, американцы хотят понять, могут ли США вести переговоры с Россией по вопросам стабилизации отношений Вашингтона и Москвы.
"Двусторонняя встреча состоится после вечернего заключительного мероприятия Арктического совета и предоставит возможность проверить предложение о том, сможем ли мы достичь более стабильных и предсказуемых отношений с Москвой", - уточнил чиновник.Читайте такжеВстреча Путина Байдена состоится при одном условии – Песков
В российском МИД, в свою очередь, сказали, что на встрече Лаврова и Блинкена будут обсуждаться главные вопросы отношений США и России и ключевые вопросы международной повестки дня.
Как подчеркивает издание, согласно ожиданиям, главной темой переговоров станет возможная встреча президента Штатов Джо Байдена и главы РФ Владимира Путина.
Встреча Байдена и Путина
- Президент США Джо Байден 13 апреля провел телефонный разговор с российским главой государства Владимиром Путиным. В ходе беседы глава Белого дома предупредил хозяина Кремля о новых санкциях и предложил ему провести встречу на нейтральной территории в Европе.
- Через 2 дня, 15 апреля, США ударили новыми санкциями по России. Речь идет об ограничениях в отношении 6 российских технологических компаний, а также 32 физических и юридических лиц. При этом Штаты решили выслать 10 российских дипломатов.
- Уже 16 апреля Россия ввела ответные ограничения против США. Российское государство внесло высокопоставленных американских чиновников в "черный список" и запретило им въезд на территорию России.
- В МИД РФ заявили, что новые санкции Вашингтона против Москвы могут негативно сказаться на перспективах встречи Путина и Байдена.
- Позже советник президента США Джейк Салливан уточнил, что встреча Байдена и Путина должна пройти летом в Европе.
- Американский президент Джо Байден 10 мая подтвердил, что он настроен на проведение встречу с главой России Владимиром Путиным.