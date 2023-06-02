Сохранит ли Пригожин влияние после потери боеспособности ЧВК Вагнера: прогноз эксперта

После поражения РФ в войне появится большое количество людей с оружием, которые привыкли убивать.

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Игорь Яковенко оценил, потеряет ли Евгений Пригожин политическое влияние / Коллаж: Главред, фото: скриншот

ЧВК "Вагнера" понесла огромные потери в боях за Бахмут Донецкой области. Однако у главаря наемников Евгения Пригожина не будет проблем с пополнением его собственной "армии". Такое мнение в интервью Главреду озвучил российский оппозиционер, журналист и социолог Игорь Яковенко.

По его словам, ВСУ фактически разбили боевиков Пригожина, однако положение ЧВК никак не отразится на влиянии "повара Путина".

"Главный ресурс Пригожина – его медиа, которые могут организовать PR в любых условиях. Второй, не менее важный ресурс – деньги. Пригожин обладает серьезными возможностями для получения финансовых средств", - сказал Яковенко.

Он объяснил, что Пригожин только от Минобороны РФ получил 5 миллиардов рублей и часть суммы от 10 миллиардов рублей, которые ушли на пирамидки в Белгородской области.

"Во-вторых, Пригожин получает безумные деньги из Центральноафриканской республики, Мали, других стран Африки и Ближнего Востока. Деньги, золото и другие ресурсы на территории этих государств отданы на разграбление Пригожину", - сказал Яковенко.

Таким образом, располагая большими деньгами, Пригожин способен собрать в ЧВК Вагнера 50 тысяч человек.

"В ближайшее время появится много сырья для Вагнера и 40 новых частных военных компаний в России. Их пополнят российские военные, которые хлынут с фронта после наступления украинской армии и поражения России. Появится большое количество людей с оружием, которые привыкли убивать. Им больше некуда будет деваться. Поэтому у Пригожина не будет проблем с пополнением его ЧВК", - добавил российский оппозиционер.

Кто такой Игорь Яковенко Игорь Александрович Яковенко (род. 13 марта 1951 года, Москва) – российский журналист, социолог, педагог и общественный деятель. Бывший секретарь Союза журналистов России, бывший депутат Государственной думы. Генеральный директор Национальной тиражной службы. Председатель профсоюза журналистов "Журналистская солидарность", пишет Википедия.

Смотрите видео, в котором Яковенко рассказал, чем закончится конфликт Пригожина и Минобороны РФ:

Выход ЧВК "Вагнер" из Бахмута

Во время обороны Бахмута Вооруженные силы Украины нанесли непоправимые потери боевикам из частной военной компании "Вагнер", хотя украинские защитники не имели численного преимущества на этом направлении. Впоследствии группировка оккупантов в Бахмуте будет разбита до конца. Об этом 21 мая заявил спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

25 мая главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что начался вывод его наемников из Бахмута Донецкой области. По его словам, до 1 июня подразделения выйдут из города в тыловые районы.

20 мая основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что его наемники якобы полностью захватили Бахмут. Потом он внезапно заговорил о выводе "вагнеровцев" из города.

По его словам, после выхода "вагнеровцев" из Бахмута их позиции займут российские солдаты, подчиненные Министерству обороны страны-агрессора.

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