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Союзник Киева из Евросоюза выступит в НАТО с инициативой по Украине

7 апреля 2021, 15:47
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Североатлантический альянс должен отреагировать на стремление Киева к интеграции в НАТО, считает Габриэлюс Ландсбергис.

НАТО
В НАТО должны пересмотреть возможность предоставления ПДЧ для Украины - МИД Литвы / Reuters

Литва намерена предложить союзникам по Североатлантическому альянсу предоставить Украине план действий по членству в НАТО. После того, как механизм ПДЧ будет реализован, Украина сможет вступить в коллективный блок безопасности. Данный вопрос уже обсуждается странами Балтии. Об этом заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

"В ближайшее время мы должны сообщить коллегам, чтобы они пересмотрели возможность предоставления ПДЧ Украине… Мы начали обсуждать этот вопрос с нашими коллегами из стран Балтии, чтобы НАТО повторило свое предложение о предоставлении Украине плана членства", - цитирует дипломата издание BNS.

При этом он добавил, что такая инициатива станет серьезным сигналом для Москвы и покажет отношение стран НАТО к евроатлантическому курсу украинского государства.Читайте такжеУ Байдена отреагировали на заявление Зеленского о вступлении Украины в НАТО

Кроме того, министр иностранных дел Испании Мария Гонсалес Лая сказала, что вопрос возможного предоставление ПДЧ в Североатлантическом альянсе для Украины планируют обсудить на саммите, который состоится в июне.

Интеграция Украины в НАТО

НАТО Литва новости Украины
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