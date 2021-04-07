Союзник Киева из Евросоюза выступит в НАТО с инициативой по Украине

Североатлантический альянс должен отреагировать на стремление Киева к интеграции в НАТО, считает Габриэлюс Ландсбергис.
Литва намерена предложить союзникам по Североатлантическому альянсу предоставить Украине план действий по членству в НАТО. После того, как механизм ПДЧ будет реализован, Украина сможет вступить в коллективный блок безопасности. Данный вопрос уже обсуждается странами Балтии. Об этом заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
"В ближайшее время мы должны сообщить коллегам, чтобы они пересмотрели возможность предоставления ПДЧ Украине… Мы начали обсуждать этот вопрос с нашими коллегами из стран Балтии, чтобы НАТО повторило свое предложение о предоставлении Украине плана членства", - цитирует дипломата издание BNS.
При этом он добавил, что такая инициатива станет серьезным сигналом для Москвы и покажет отношение стран НАТО к евроатлантическому курсу украинского государства.Читайте такжеУ Байдена отреагировали на заявление Зеленского о вступлении Украины в НАТО
Кроме того, министр иностранных дел Испании Мария Гонсалес Лая сказала, что вопрос возможного предоставление ПДЧ в Североатлантическом альянсе для Украины планируют обсудить на саммите, который состоится в июне.
Интеграция Украины в НАТО
- Президент Украины Владимир Зеленский 1 февраля в интервью американским СМИ заявил, что в ходе переговоров с президентом США Джо Байденом он хотел бы задать вопрос о том, почему украинское государство до сих пор не в НАТО.
- Глава ОП Андрей Ермак 5 марта сказал о том, что Украина является государством, которое ведет войну и защищает ценности демократии. Требования альянса выполняются, поэтому Киев имеет право требовать интеграции в НАТО.
- Глава государства Владимир Зеленский 6 апреля в ходе телефонного разговора с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом подчеркнул, что вступление Украины в Североатлантический альянс – это единственный путь к завершению войны на Донбассе.