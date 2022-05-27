США не будут вступать в конфликт с Россией на Черном море - Пентагон

США не будут отправлять своих военных в Украину / Reuters

В США не намерены отправлять своих военнослужащих на войну в Украине - в частности, в Черном море возле Одессы, пишет CNN.

Глава пресс-службы Пентагона Джон Кирби напомнил, что Вашингтон не собирается отправлять американских солдат воевать в Украине.

"Президент ясно сказал, что мы не собираемся отправлять американских солдат воевать в Украине. Эти слова касаются и неба над Украиной, и потенциала морского конфликта с Россией", - сказал он.

Угрозы России ядерным оружием

Бывший директор Института национальной памяти Владимир Вятрович сказал, что Путин может нанести ядерный удар или по Украине, или по одной из стран НАТО. По его словам, Путин может решиться на такой шаг и ударить по союзной Киеву Польше, по территории которой идет помощь украинскому государству.

В американском Институте изучения войны ранее заявили, что Россия может аннексировать захваченные части Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей. После этого Путин может угрожать ядерным оружием, чтобы не допустить освобождения регионов в ходе контрнаступления армии Украины.

Посол в Германии Андрей Мельник считает, что если Украина вступит в НАТО, угроза атомной войны должна снизиться. По его мнению, в таком случае Путин поймет – ядерный удар по украинскому государству обернется таким же точно ответом.

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