США обвинили Россию в обострении ситуации на Донбассе

США выдвинули обвинение России / Getty Images

США призвали обе стороны конфликта на Донбассе к прекращению огня. В то же время Вашингтон считает, что ответственность за обострение ситуации лежит именно на России, говорится в заявленим посольства США в Украине.

"Давайте будем ясными - поддерживаемая Россией сторона неоднократно использовала гаубичную артиллерию и беспилотники против украинских сил, прямо нарушая усиленные меры, согласованные в прошлом году, и недавно убила украинского воина", - отметили в дипломатическом представительстве.

Официальная российская риторика о том, что Украина обостряет ситуацию, как отмечают в американском посольстве, вводит в заблуждение и способствует эскалации напряженности на Донбассе.

Применение ВСУ беспилотника Bayraktar на Донбассе

Волонтер Роман Доник 26 октября сообщил о том, что российские гибридные войска "ДНР" обстреляли позиции ВСУ в районе населенного пункта Гранитное на Донбассе. В ответ украинские военные подняли в воздух беспилотник Bayraktar и нанесли ответный удар по противнику, в результате которого была уничтожена вражеская пушка.

В Вооруженных силах Украины подтвердили, что российские боевики днем 26 октября применили гаубицы Д-30 для обстрела украинских позиций в районе Грантного. Два украинских военных были ранены, один из них погиб. ВСУ в качестве ответной меры по приказу главнокомандующего Валерия Залужного применили беспилотник Bayraktar.

Франция и Германия сделали заявление, согласно которому в Париже и Берлине обеспокоены обострением на Донбассе. Они призвали стороны к стабилизации ситуации в зоне вооруженной конфронтации и заявили о работе по урегулированию конфликта в рамках нормандского формата с целью реализации Минских соглашений.