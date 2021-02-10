Стало известно о предложении Германии "грязной сделки" США по Северному потоку-2

Германия предлагала проинвестировать реализацию портов по импорту СПГ в обмен на снятие санкций против Северного потока-2 / Reuters

Министр финансов Германии Олаф Шольц 7 августа прошлого года написал письмо главе Минфину США Стиву Мнучину, в котором речь шла о том, что Берлин готов инвестировать 1 млрд евро в развитие американских терминалов импорта сжиженного газа на территории ФРГ в обмен на отказ Вашингтона от санкций в отношении Северного потока-2, сообщает Радио Свобода со ссылкой на заявление немецкой экологической организации Environmental Action Germany.

В организации, ссылаясь на собственные источники, утверждают, что немецкое правительство предложило проинвестировать строительство терминалов импорта СПГ в Брунсбуэттеле и Вильгельмсхафене на немецком побережье Северного моря. Вашингтон, в свою очередь, в обмен на такие меры должен не мешать завершить строительство и запустить в эксплуатацию газопровод Северный поток-2.

Исполнительный директор организации Саша Мюллер-Краэнер считает, что такая информация является "скандальной", а само предложение можно расценить в качестве "грязной сделки за счет третьих сторон".

В немецком министерстве финансов сразу не стали комментировать данные сведения и заявили о намерении сделать заявление по данному вопросу спустя некоторое время.Читайте такжеВ Кабмине ФРГ объяснили, почему Берлин не может отказаться от Северного потока-2

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