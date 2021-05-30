Страна ЕС призвала к новому удару по Минску, подвергнув критике США и Германию

В Евросоюзе должны рассмотреть запуск секторальных санкций против Беларуси с сокращением доступа к финансовым рынкам, считает Ингрида Шимоните.
Европейскому Союзу следует ввести экономические ограничения против юридических лиц, которые оказывали существенное финансирование сооружению белорусской атомной электростанции (БелАЭС). Также Брюсселю нужно рассмотреть возможность ограничения внешних кредитов для Беларуси и сокращения доступа к финансовым рынкам. При этом лидеры Западного мира на примере Северного потока-2 должны понимать, что в ряде случаев нельзя действовать в угоду экономическим интересам государства. Об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.
В интервью британской газете Financial Times она сказала о том, что на данный момент на территории Беларуси сложилась критическая ситуация со свободой слова и защитой прав человека. Поэтому нужно принимать жесткие ограничительные меры в экономической сфере.
Чиновник предложила Евросоюзу рассмотреть возможность ограничения внешних кредитов для ряда экономических секторов республики Беларусь и принять меры, связанные с доступом государства к финансовым рынкам.
"ЕС должен рассмотреть возможность введения рестриктивных мер в отношении различных секторов экономики и сокращения доступа к финансовым рынкам", - считает Шимоните.Читайте такжеНад Беларусью исчезли самолеты: из-за "пиратства" Лукашенко почти все летят в обход
Также она добавила, что Литва по-прежнему не поддерживает отмену ограничений против компании Nord Stream 2 AG, которая является оператором российского энергетического проекта Северный поток-2. Чиновник упрекнула США и ФРГ в том, что в данном случае нельзя идти на уступки в угоду экономическим интересам.
"Берлин и Вашингтон должны понимать, что закрывать глаза на неприятные вещи нельзя, даже в экономических интересах государств", - подчеркнула Ингрида Шимоните.
Ситуация с самолетом Ryanair в Минске
- Лайнер компании Ryanair, следовавший 23 мая рейсом Афины-Вильнюс, совершил вынужденную посадку в Минске по требованию Беларуси, предупредившей о якобы бомбе на борту самолета. Однако после того, как авиалайнер приземлился, в салоне взрывных устройств обнаружено не было.
- На борту вынужденно приземлившегося в Минске самолета находился основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич со своей девушкой Софией Сапегой. Они были задержаны белорусскими силовиками.
- Глава компании Ryanair Майкл О'Лири обвинил Беларусь в распространении ложной информации о переговорах пилота и диспетчера. Согласно его версии, в диспетчерской не предоставили пилоту связь с авиакомпанией, вследствие чего не было другого выхода, кроме как посадить самолет в Минске.