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Страна ЕС призвала к новому удару по Минску, подвергнув критике США и Германию

30 мая 2021, 21:02
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В Евросоюзе должны рассмотреть запуск секторальных санкций против Беларуси с сокращением доступа к финансовым рынкам, считает Ингрида Шимоните.

Флаг Беларусь
В Литве предложили ввести санкции против компаний, профинансировавших строительство БелАЭС / Twitter

Европейскому Союзу следует ввести экономические ограничения против юридических лиц, которые оказывали существенное финансирование сооружению белорусской атомной электростанции (БелАЭС). Также Брюсселю нужно рассмотреть возможность ограничения внешних кредитов для Беларуси и сокращения доступа к финансовым рынкам. При этом лидеры Западного мира на примере Северного потока-2 должны понимать, что в ряде случаев нельзя действовать в угоду экономическим интересам государства. Об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

В интервью британской газете Financial Times она сказала о том, что на данный момент на территории Беларуси сложилась критическая ситуация со свободой слова и защитой прав человека. Поэтому нужно принимать жесткие ограничительные меры в экономической сфере.

Чиновник предложила Евросоюзу рассмотреть возможность ограничения внешних кредитов для ряда экономических секторов республики Беларусь и принять меры, связанные с доступом государства к финансовым рынкам.

"ЕС должен рассмотреть возможность введения рестриктивных мер в отношении различных секторов экономики и сокращения доступа к финансовым рынкам", - считает Шимоните.Читайте такжеНад Беларусью исчезли самолеты: из-за "пиратства" Лукашенко почти все летят в обход

Также она добавила, что Литва по-прежнему не поддерживает отмену ограничений против компании Nord Stream 2 AG, которая является оператором российского энергетического проекта Северный поток-2. Чиновник упрекнула США и ФРГ в том, что в данном случае нельзя идти на уступки в угоду экономическим интересам.

"Берлин и Вашингтон должны понимать, что закрывать глаза на неприятные вещи нельзя, даже в экономических интересах государств", - подчеркнула Ингрида Шимоните.

Ситуация с самолетом Ryanair в Минске

  • Лайнер компании Ryanair, следовавший 23 мая рейсом Афины-Вильнюс, совершил вынужденную посадку в Минске по требованию Беларуси, предупредившей о якобы бомбе на борту самолета. Однако после того, как авиалайнер приземлился, в салоне взрывных устройств обнаружено не было.
  • На борту вынужденно приземлившегося в Минске самолета находился основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич со своей девушкой Софией Сапегой. Они были задержаны белорусскими силовиками.
  • Глава компании Ryanair Майкл О'Лири обвинил Беларусь в распространении ложной информации о переговорах пилота и диспетчера. Согласно его версии, в диспетчерской не предоставили пилоту связь с авиакомпанией, вследствие чего не было другого выхода, кроме как посадить самолет в Минске.
Евросоюз Литва новости Беларуси санкции Евросоюза
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