Трамп прямо рассказал, что будет, если он проиграет

Трамп заявляет, что не будет призывать своих сторонников не проявлять агрессию.

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Трамп сказал, как будет реагировать на свое поражение / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump

Кандидат в президенты США Дональд Трамп рассказал, как будет реагировать на свой проигрыш, если его не поддержат американцы. Он утверждает, что не будет вести себя агрессивно. Об этом сообщает CNN.

В то же время он не считает нужным говорить своим сторонникам о том, что не стоит проявлять агрессию.

"Я не должен говорить им, что насилия не будет. Конечно, насилия не будет. Мои сторонники - не жестокие люди. Я не обязан им это говорить. И я, конечно, не хочу никакого насилия, но я, конечно, не должен им говорить. Это замечательные люди. Это люди, которые верят в отсутствие насилия. В отличие от вашего вопроса. Вы верите в насилие", - сказал Трамп. видео дня

Стоит напомнить, что в январе 2021 года сторонники Трампа ворвались в Капитолий США, чтобы помешать заверению результатов выборов 2020 года, после того как Трамп проиграл выборы и отказался уступать Байдену.

Президентские выборы в США / Инфографика Главред

Выборы президента США 2024 Очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. 15 ноября прошлого года 45-й президент Штатов Дональд Трамп сделал заявление, в котором объявил о начале своей предвыборной кампании. 25 апреля 2023 года президент Байден объявил о том, что выдвинет свою кандидатуру на выборы 2024 года, чтобы переизбраться на второй срок. В декабре 2023 года Верховный суд штата Колорадо принял решение о том, что экс-президент Дональд Трамп не имеет конституционного права баллотироваться в президенты США в 2024 году. Позже штат Мэн запретил Трампу баллотироваться в президенты. Иски против Трампа основывался на пункте 14 поправки Конституции США. Она была ратифицирована после гражданской войны и гласит, что американские чиновники, которые "участвуют" в восстании или мятеже, не могут занимать свои должности в будущем. В марте 2024 года Дональду Трампу официально разрешили участвовать в президентских выборах. Такое решение принял Верховный суд США.

Выборы в США - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, 3 ноября сообщалось, что кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис опережает республиканца Дональда Трампа в 4 штатах, которые "колеблются".

Также известно, что президент США Джо Байден обеспокоен относительно возможных последствий президентских выборов. Риторика кандидата в президенты Дональда Трампа, по его мнению, может привести к "опасному результату".

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США не страшна для Украины, поскольку как демократы, так и республиканцы хотят достичь справедливого мира.

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