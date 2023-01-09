Польские власти собираются передать только небольшое количество немецких танков модели Leopard 2 - в распоряжение Украины.

У Дуды рассказали, что Польша сможет передать ВСУ только небольшое число танков Leopard / коллаж фото УНИАН и Википедия

Власти Польши способны передать Украине только небольшое количество немецких танков Leopard 2. Об этом заявил руководитель Бюро международной политики Канцелярии преизидента Польши Анжея Дуды Якуб Кумох в эфире радиостанции Radia ZET.

"Абсолютно не все (танки будут переданы – Главред). Говорить о том, что Польша отдаст несколько сотен штук - абсурд. Создание альтернативной реальности", − подчеркивает Якуб Кумох.

Кроме того, как рассказал чиновник, Польша ничего не будет сможет сделать в ходе помощи ВСУ в одиночку. И оружие будет передаваться от коалиции стран.

Танки Leopard для Украины

Председатель оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман сказала, что после передачи Украине БМП Marder нужно ожидать поставок танков Leopard. По ее словам, подобные решения стали возможными из-за изменения правительством ФРГ своей позиции.

Танки Leopard готова предоставить Украине и Финляндия. Хельсинки примут положительное решение в случае, если на такой шаг пойдет Европа. Финское государство сможет отдать только часть своих танков.

Заместитель руководителя Бундестага Катрин Геринг-Эккардт считает, что кроме поставок БМП Marder немецкому государству следует отправить Украине и танки Leopard. Ее поддержал и другой вице-председатель Бундестага – Вольфганг Кубики. По его мнению, Киеву нужно дать Leopard. Однако передача техники должна быть согласована с партнерами по Североатлантическому альянсу.

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