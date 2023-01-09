У Дуды рассказали, что Польша сможет передать ВСУ только небольшое число танков Leopard

Власти Польши способны передать Украине только небольшое количество немецких танков Leopard 2. Об этом заявил руководитель Бюро международной политики Канцелярии преизидента Польши Анжея Дуды Якуб Кумох в эфире радиостанции Radia ZET.
"Абсолютно не все (танки будут переданы – Главред). Говорить о том, что Польша отдаст несколько сотен штук - абсурд. Создание альтернативной реальности", − подчеркивает Якуб Кумох.
Кроме того, как рассказал чиновник, Польша ничего не будет сможет сделать в ходе помощи ВСУ в одиночку. И оружие будет передаваться от коалиции стран.
Танки Leopard для Украины
Председатель оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман сказала, что после передачи Украине БМП Marder нужно ожидать поставок танков Leopard. По ее словам, подобные решения стали возможными из-за изменения правительством ФРГ своей позиции.
Танки Leopard готова предоставить Украине и Финляндия. Хельсинки примут положительное решение в случае, если на такой шаг пойдет Европа. Финское государство сможет отдать только часть своих танков.
Заместитель руководителя Бундестага Катрин Геринг-Эккардт считает, что кроме поставок БМП Marder немецкому государству следует отправить Украине и танки Leopard. Ее поддержал и другой вице-председатель Бундестага – Вольфганг Кубики. По его мнению, Киеву нужно дать Leopard. Однако передача техники должна быть согласована с партнерами по Североатлантическому альянсу.
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