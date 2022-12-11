У Путина придумали, почему Россия полномасштабно напала на Украину

В Кремле в очередной раз показали – Москва не заинтересована в каких-либо реальных переговорах, направленных на завершение войны России против Украины.

Песков обвинил Украину в невыполнении Минских соглашений по Донбассу / Коллаж УНИАН

Пресс-секретарь директора страны-оккупанта России Дмитрий Песков заявил, Москва напала на Киев, дескать, из-за "невыполнения Минских соглашений другими их участниками". Также в своей риторике он фактически продемонстрировал, что агрессор готовится к длительному противостоянию с Западом.

Как сообщает ТАСС, он обвинил Украину и других участников "Минска" в якобы невыполнении соглашений, в результате чего Россия развязала полномасштабную войну.

"Невыполнение Минских соглашений другими их участниками стало предтечей специальной военной операции", - сказал Песков.

Также он добавил, что между Россией и Западом – конфронтация, намекнув, что Москва на самом деле ни с кем не собирается договариваться.

"Отношения России и Запада дошли до стадии конфронтации, и дальше жить придется в этих условиях. Страны Запада не любят и особо не собираются любить Россию, но ей это и не нужно", - подчеркнул Дмитрий Песков.

Переговоры Украины и России

Президент Владимир Зеленский ранее вновь подчеркнул, что Украина не собирается вести переговоры с агрессором Россией.

Москва стремится не к реальному диалогу, а к получению паузы на фронте для нового наступления. Поэтому Киев продолжает освобождать свои территории военным путем.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отмечал, что ВСУ будут продолжать свое контрнаступление и зимой. По его мнению, нельзя допустить, чтобы Запад устал от войны, иначе Россия воспользуется ситуацией и будет продвигать тезис о диалоге на своих условиях.

Спикер Кремля Дмитрий Песков обвинил Украину в нежелании вести переговоры с Россией. О том, что Москва явно не настроена на реальные диалог, а только прикрывается политическим процессом, Песков ничего не сказал.

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