У Путина разразились резким заявлением в адрес Украины из-за водоснабжения Крыма

В России утверждают, что намерены приложить максимум усилий для восстановления водоснабжения Крыма / УНИАН

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов заявил, что Москва не рассматривает возможности каких-либо торгов по вопросу водоснабжения полуострова и намерена приложить максимум усилий для решения этой проблемы. При этом он пригрозил Украине "дыркой от бублика" в результате "людоедского шантажа" из-за воды.

"Безусловно, никакой торг в этом вопросе не уместен. В конечном счете, Россия решит проблему снабжения Крыма пресной водой своими силами, чего бы ей это ни стоило", - цитирует его информагентство РИА Новости.

Кроме того, он обвинил украинскую внешнюю политику в "деградации" и сказал, что Украине не удается вернуть Крым при помощи "людоедского шантажа".Читайте такжеКоллапс с водой в Крыму: в МИД резко ответили на обвинение РФ в адрес Украины

"Не Крым получит Киев в результате своего людоедского шантажа, а от мертвого осла уши, в лучшем случае — дырку от бублика", - подчеркнул Молохов.

Проблемы с водой в Крыму