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У Путина разразились резким заявлением в адрес Украины из-за водоснабжения Крыма

23 мая 2021, 11:49
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В России назвали "людоедским шантажом" заявления Киева по вопросам водоснабжения оккупированного Крыма.

Крым, вода
В России утверждают, что намерены приложить максимум усилий для восстановления водоснабжения Крыма / УНИАН

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов заявил, что Москва не рассматривает возможности каких-либо торгов по вопросу водоснабжения полуострова и намерена приложить максимум усилий для решения этой проблемы. При этом он пригрозил Украине "дыркой от бублика" в результате "людоедского шантажа" из-за воды.

"Безусловно, никакой торг в этом вопросе не уместен. В конечном счете, Россия решит проблему снабжения Крыма пресной водой своими силами, чего бы ей это ни стоило", - цитирует его информагентство РИА Новости.

Кроме того, он обвинил украинскую внешнюю политику в "деградации" и сказал, что Украине не удается вернуть Крым при помощи "людоедского шантажа".Читайте такжеКоллапс с водой в Крыму: в МИД резко ответили на обвинение РФ в адрес Украины

"Не Крым получит Киев в результате своего людоедского шантажа, а от мертвого осла уши, в лучшем случае — дырку от бублика", - подчеркнул Молохов.

Проблемы с водой в Крыму

  • В аннексированном Россией Крыму в последние несколько лет фиксируются проблемы с водой. Запасы водных ресурсов в АР сокращаются, из-за чего местные жители вынуждены получать ее по графику.
  • Украина не поставляет воду в Крым после того, как Россия захватила полуостров. В Киеве утверждают, что воды на полуострове для нужд местного населения достаточно. Украинские власти готовы изменить свое решение только в случае гуманитарной катастрофы на полуострове.
  • "Глава госсовета Крыма" Владимир Константинов заявлял, что полуостров даже теоретически уже не сможет получать воду с материковой Украины, так как крымская инфраструктура к этому технически не готова.
  • Представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич утверждал, что Киев намерен построить дамбу на Северо-Крымском канале, чтобы исключить любые возможности подачи воды на оккупированный РФ полуостров.

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