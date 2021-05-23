У Путина разразились резким заявлением в адрес Украины из-за водоснабжения Крыма

В России назвали "людоедским шантажом" заявления Киева по вопросам водоснабжения оккупированного Крыма.
Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов заявил, что Москва не рассматривает возможности каких-либо торгов по вопросу водоснабжения полуострова и намерена приложить максимум усилий для решения этой проблемы. При этом он пригрозил Украине "дыркой от бублика" в результате "людоедского шантажа" из-за воды.
"Безусловно, никакой торг в этом вопросе не уместен. В конечном счете, Россия решит проблему снабжения Крыма пресной водой своими силами, чего бы ей это ни стоило", - цитирует его информагентство РИА Новости.
Кроме того, он обвинил украинскую внешнюю политику в "деградации" и сказал, что Украине не удается вернуть Крым при помощи "людоедского шантажа".Читайте такжеКоллапс с водой в Крыму: в МИД резко ответили на обвинение РФ в адрес Украины
"Не Крым получит Киев в результате своего людоедского шантажа, а от мертвого осла уши, в лучшем случае — дырку от бублика", - подчеркнул Молохов.
Проблемы с водой в Крыму
- В аннексированном Россией Крыму в последние несколько лет фиксируются проблемы с водой. Запасы водных ресурсов в АР сокращаются, из-за чего местные жители вынуждены получать ее по графику.
- Украина не поставляет воду в Крым после того, как Россия захватила полуостров. В Киеве утверждают, что воды на полуострове для нужд местного населения достаточно. Украинские власти готовы изменить свое решение только в случае гуманитарной катастрофы на полуострове.
- "Глава госсовета Крыма" Владимир Константинов заявлял, что полуостров даже теоретически уже не сможет получать воду с материковой Украины, так как крымская инфраструктура к этому технически не готова.
- Представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич утверждал, что Киев намерен построить дамбу на Северо-Крымском канале, чтобы исключить любые возможности подачи воды на оккупированный РФ полуостров.