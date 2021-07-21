Удар по России и поддержка Украины: в Госдепе раскрыли детали слов Байдена в адрес Путина в Женеве

Байден заявил Путину, что США намерены остановить агрессию России против Украины - Госдеп / Reuters

Участие США и нормандском формате вряд ли поспособствует разрешению вооруженного конфликта на Донбассе. Главной проблемой является Россия – страна агрессор, которая создает проблемные моменты. Вашингтон намерен поддержать урегулирование конфронтации и заставить Москву прекратить агрессию против Украины, о чем Байден сказал лично Путину в Женеве. Об этом заявил советник Госдепа Дерек Шолль.

В интервью РБК-Украина он сказал о том, что не видит перспектив участия США в нормандском формате по Донбассу, так как это кардинально не изменит ситуацию.

"На данный момент, я полагаю, участие США в нормандском формате, – это, наверное, не то, что поможет решить проблему. Проблема – это Россия, Россия – это агрессор, тот, кто создает проблемы", - считает чиновник.Читайте такжеРоссия – сторона конфликта на Донбассе: у Кравчука заявили о скандале в ТКГ из-за заявления ОБСЕ

По его словам, Вашингтон стремится помочь урегулировать конфронтацию на Донбассе и вынудить Россию прекратить агрессию в отношении Украины. Байден четко сказал об этом Путину в ходе их встречи в Женеве.

"Мы очень хотим поддержать процесс, в котором мы можем урегулировать эти разногласия, и заставить Россию прекратить то, что она делает. Президент Байден четко донес это до Путина на их встрече в Женеве месяц назад", - добавил Шолле.

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Также он уточнил, что вопрос Донбасс будет одной из темой встречи Байдена и Путина. Нужно провести определенную работу и оказать нужную помощь Украине.

"Это (конфликт на Донбассе, - ред.) будет темой скорой встречи президентов (Джозефа Байдена и Владимира Зеленского): проложить путь вперед к совместной работе над снижением напряженности и предоставить Украине поддержку, которая ей нужна, чтобы защитить себя", - подчеркнул Дерек Шолль.

Переговоры по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский 13 июля заявил, что в ходе своего визита в США на переговоры с Байденом он намерен попросить американского главу государства принять участие в переговорах по Донбассу. По его словам, инициативу можно запустить в рамках нормандского формата при условии, если с идеей согласятся Германия, Франция и Россия.

Бывший посол США в Украине Джон Хербст считает, что Штаты не будут участвовать в нормандском формате по Донбассу, так как против этого выступают Париж, Берлин и Москва. Россия сама начнет переговоры с Вашингтоном после того, как россияне будут готовы вывести войска с ОРДЛО.

Замглавы администрации президента РФ, участник ТКГ по Донбассу Дмитрий Козак сказал, что Москва не против подключения США и других государств к нормандскому формату, однако сейчас, как считают в Кремле, потенциал действующих переговоров себя еще не исчерпал.