Угроза удара из Беларуси: эксперт оценил вероятность атаки РФ в январе

Под ширмой "сил Союзного государства" Россия видит белорусских военных, выполняющих приказы РФ.

Андрей Коваленко оценил угрозу удара РФ с севера / Минобороны Беларуси, ua.depositphotos.com

В ближайшее время не стоит ожидать наступления российских оккупантов с северного направления – из Беларуси, заявил боец теробороны, военный аналитик Андрей Коваленко.

"Как минимум в январе у них нет никаких признаков подготовки ударных группировок", — подчеркнул он в интервью Главреду.

В то же время военный аналитик пояснил, что под ширмой "сил Союзного государства" Россия видит белорусских военных, выполняющих приказы российских генералов.

"Соответственно, Лукашенко, который до сих пор пытается "петлять" от прямого участия армии Беларуси в войне в Украине, понимает, что Россия рано или поздно его дожмет (или его не будет)", — не исключил он.

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Коваленко добавил, что оккупанты ставят перед собой цель, чтобы российская и белорусская армии были готовы: поэтому белорусская авиация должна действовать в унисон с российской, а белорусские военные, которые тренируются на российских полигонах с российскими инструкторами, должны воевать так же, как российские солдаты.

Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр сказала, что у России есть несколько сценариев атаки Украины – ее оккупационная армия ориентируется по ситуации. На территории Беларуси проводятся маневры, указывающие на пребывание войск РФ в состоянии боевой готовности.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Москва готовится к "определенному обострению" ситуации на войне против Украины в феврале. По его словам, Украина будет готова к любому сценарию развития событий и отражать вражеское наступление.

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