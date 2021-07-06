Удар США по России: Лавров объявил об ультиматуме Вашингтона и разразился угрозой Москвы

Если Россия не примет правила игры, установленные в Женеве, Москву ждет новое давление со стороны США - Лавров / Reuters

В МИД РФ заявили о готовности Москвы предпринять "жесткие" и "решительные" шаги с целью противодействия "недружественным" действиям со стороны США. Государства смогут договориться только в том случае, если будет соблюдаться четкий баланс интересов. Данные действия связаны с тем, что по итогам саммита в Женеве в Вашингтоне стали говорить об ультимативных предупреждениях России: если россияне не примут правил игры, которые обсуждались на переговорах в Швейцарии, их ожидает новое давление. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

"Попытки вести с нами диалог с позиции силы изначально обречены на провал - на недружественные действия будем отвечать жестко и решительно", - сказал российский дипломат в Индонезии, сообщает Интерфакс.

По его словам, на переговорах в Женеве российский президент Путин сказал, что прогресс в диалоге России и США может произойти только в том случае, если стороны смогут найти компромиссы на основе взаимовыгодных интересов.Читайте также"Кулак будет позже": дипломат раскрыл сценарий Байдена против Путина

Как утверждает глава российского МИД, уже по итогам женевского саммита США вернулись к жесткой риторике в отношении России и фактически поставили Москве ультиматум.

"К слову, все эти "предупреждения" стали сопровождаться угрозами: если Россия "в течение нескольких месяцев" не примет изложенные ей в Женеве "правила игры", то будет подвержена новому давлению", - подчеркнул Сергей Лавров.

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Отношения США и России

16 июня в Женеве состоялся саммит Соединенных Штатов и РФ. В рамках мероприятия прошла встреча президента США Джо Байдена и российского главы государства Владимира Путина. Стороны обговорили проблемные аспекты отношений двух государств.

20 июня советник хозяина Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США намерены ввести новые санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным и газопроводом Северный поток-2.

Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала намерения США по поводу новых санкций против Москвы "незаконными" и сказала, что российское государство планирует принять ответные меры.