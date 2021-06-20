Новый удар по СП-2 и ответка за Навального: у Байдена после встречи с Путиным объявили о санкциях

Джо Байден / Reuters

Официальный Вашингтон планирует ввести новые санкции против России. Речь идет об ограничениях против российских компаний, которые принимают участие в реализации проекта Северный поток-2, и пакете санкций из-за ситуации с Алексеем Навальным. При этом Штаты не готовы применять меры европейским компаниям, связанным с трубопроводом Газпрома. Об этом заявил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

В эфире американского телеканала CNN он анонсировал новые санкции в отношении России по делу Навального. Помимо тех ограничений, которые действуют сейчас, будут приняты дополнительные меры воздействия на ситуацию.

"Мы ввели санкции против России за отравление Алексея Навального. Готовим еще один пакет санкций, который также будет применяться", - сказал Салливан.

В ответ на вопрос о том, почему Госдеп отказался от санкций против компании-оператора СП-2 Nord Stream 2 AG, чиновник сказал, что США не готовы запускать ограничительные меры в отношении компаний Запада. Однако Байден намерен вводить санкции против российских организаций, которые принимают участие в проекте Северный поток-2.

"Вопрос в том, будем ли мы напрямую преследовать, используя полномочия по санкциям, наших европейских партнеров, союзников и друзей. Президент (США Джо) Байден сказал: я не готов этого сделать, но я готов вводить каждые 90 дней санкции против российских организаций, участвующих в строительстве "Северного потока — 2". Он это делал и продолжит делать", - подчеркнул Джейк Салливан.