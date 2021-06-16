Байден ругался с Госдепом из-за санкций по Северному потоку-2 - Washington Post

Джо Байден / Reuters

Решение американского президента Джозефа Байдена о смягчении санкций против российского газопровода Северный поток-2 вызвало большие разногласия в Белом доме. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает The Washington Post.

Известно, что Государственный департамент во главе с госсекретарем Энтони Блинкеном и его заместителями − Венди Шерман и Викторией Нуланд − рекомендовал ввести ряд санкций, котороые направлены на блокирование трубопровода Северный поток-2, не отказываясь от ограничений в отношении оператора газопровода Nord Stream 2 AG и его генерального директора Маттиаса Варнига.

Однако Байден не согласился с этим предложением, заявив, что такой шаг приведет к ухудшению отношений с Германией, ключевым союзником США, и поскольку строительство Северного потока-2 завершено более чем на 90%, официальные лица Белого дома должны рассматривать проект как свершившийся факт. И из-за него, считает президент США, не стоит ставить под угрозу американо-германские отношения.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский - в ходе недавнего визита американской делегации в Киев - призвал США и Евросоюз остановить реализацию проекта Северный поток-2. Запуск российского трубопровода несет угрозу национальной безопасности украинского государства.

Министр внутренних дел Арсен Аваков утверждал, что в связи с достройкой первой нитки СП-2 возникает вероятность российских провокаций против объектов критической инфраструктуры Украины.

Спикер Кремля Дмитрий Песков допустил ситуацию, при которой возникнут новые проблемы с Северным потоком-2 на этапе страхования и сертификации газопровода.