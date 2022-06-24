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Угроза нападения Лукашенко на Украину: эксперты ISW оценили вероятность сценария

24 июня 2022, 11:56

Учения военных Беларуси проводятся для того, чтобы угрожать украинскому государству, считают в Институте изучения войны.

Лукашенко армия Беларусь
У Лукашенко ограниченный военный ресурс, он вряд ли сможет пойти войной против Украины - эксперты / Коллаж сайт президента, Минобороны Беларуси

Республика Беларусь и Россия продолжают тесное военное сотрудничество. Белорусские учения проводятся для того, чтобы показать существование угрозы украинским приграничным районам. Однако вряд ли они указывают на реальную перспективу военного вторжения войск РБ в Украину. Александр Лукашенко располагает ограниченными ресурсами и не может направить их на войну из-за рисков внутренних последствий в своей стране. Такой позиции придерживаются эксперты Института изучения войны (ISW).

В сводке ISW говорится о том, что сценарий прямого участия войск Беларуси в войне России против Украины маловероятен. Белорусские военные маневры частично направлены на то, чтобы создавать угрозу украинским приграничным районам. Но вряд ли ситуация указывает на стремление белорусов к реальному подключению к боевым действиям.Читайте такжеЛукашенко на низком старте, или Когда Беларусь открыто ввяжется в войну в Украине

"Эти учения, несомненно, имеют целью создавать и угрожать украинским пограничным районам, но вряд ли предупреждают о реальном участии в боевых действиях", - указывается в выводах Института.

По мнению аналитиков, непризнанный глава Беларуси Александр Лукашенко не может привлечь военные ресурсы, которые ограничены. Кроме того, такое решение может привести к негативным "внутренним последствиям" для его режима.

Также в ISW подчеркнули, что белорусские войска вряд ли смогут действовать эффективно без поддержки со стороны России, у которой, в свою очередь, нет необходимых резервов для наступления на Киев.

Смотрите видео ТСН – ВСУ укрепляются у границ с Беларусью

Угроза нападения Беларуси на Украину

Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее заявил, что президент Владимир Зеленский собрал ставку главнокомандующего, на которой обсудили риски сценария военного вторжения Беларуси в Украину. По словам чиновника, будет проведена проверка боеготовности в четырех областях.

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко рассыпался угрозами в адрес Украины. Он говорит, что, если ВСУ, дескать, "перейдут границы республики" и якобы "будут целиться" в Мозырский нефтеперерабатывающий завод, Минск, мол, нанесет удар по Киеву.

Заместитель министра обороны Беларуси Александр Жук сказал, что Минск, дескать, не будет воевать с Украиной. Укрепление войск на украинском направлении он назвал "развитием государства".

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