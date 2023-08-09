Украина нашла уязвимость войск России в Черном море – разведка Британии

Морские пути снабжения оккупационных войск страны-агрессора России под угрозой из-за украинских надводных дронов, пишут в разведке Великобритании.

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Морские дроны Украины могут поражать военные поставки Росии в Черном море - разведка Британии / Коллаж: u24.gov.ua, скриншот соцсети

Инциденты с российским десантным кораблем Оленегорский горняк и нефтяным танкером SIG вблизи Керченского пролива показали, что Украина нашла слабое звено страны-оккупанта России в Черном море. Пути военных поставок агрессора теперь под угрозой. Об этом пишут в разведке Министерства обороны Великобритании.

В британской разведке считают, что нефтяной танкер SIG, который ранее был атакован и выведен из строя вблизи Керченского пролива, скорее всего, потерпел удар от беспилотного надводного судна.

Как отметили аналитики, это произошло на следующий день после атаки большого десантного корабля Оленегорский горняк и спустя 2 дня после сорванной атаки на сторожевые катера РФ, которые, по всей видимости, сопровождали торговое судно Sparta IV.

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Согласно данным разведки Британии, российские SIG и Sparta IV ходят по морю под гражданскими флагами, но у них уже давно есть контракты на перевозку топлива и военных грузов, которая осуществляется между Россией и Сирией. Группировка РФ в Сирии и Средиземном море серьезно зависит от поставок с этих двух кораблей, поскольку с 28 февраля прошлого года российским оккупационным суднам закрыли проход через Босфор.

В Минобороны Великобритании считают, что надводные дроны играют все большую роль в современной морской войне и могут быть направлены против самых уязвимых путей военных поставок РФ в Черном море.

"Атаки показывают, что операции дронов становятся все более важным компонентом современной морской войны и могут быть направлены против самых слабых звеньев морских путей снабжения России", - подчеркнули в разведке.

Атака кораблей агрессора России

4 августа неизвестные дроны атаковали военно-морскую базу РФ в Новороссийске. В Министерстве обороны российских оккупантов обвинили в инциденте Киев и объявили о, дескать, "уничтожении всех дронов огнем с кораблей".

Позже выяснилось, что был подбит большой десантный корабль России Оленегорский горняк. В результате удара один из отсеков корабля затопило. Корабль перевернулся на бок, после чего его отбуксировали к берегу.

На следующий день, 5 августа, неизвестные дроны в море атаковали российский танкер SIG вблизи Керченского пролива. От удара в судне возникла пробоина. Согласно данным источников журналистов, атака танкера РФ – спецоперация СБУ и Военно-морских сил Украины.

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