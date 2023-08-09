УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Украина нашла уязвимость войск России в Черном море – разведка Британии

Андрей Ганчук
9 августа 2023, 09:59 обновлено 9 августа, 10:05
5
Морские пути снабжения оккупационных войск страны-агрессора России под угрозой из-за украинских надводных дронов, пишут в разведке Великобритании.
Морские дроны Украины, военный корабль РФ
Морские дроны Украины могут поражать военные поставки Росии в Черном море - разведка Британии / Коллаж: u24.gov.ua, скриншот соцсети

Инциденты с российским десантным кораблем Оленегорский горняк и нефтяным танкером SIG вблизи Керченского пролива показали, что Украина нашла слабое звено страны-оккупанта России в Черном море. Пути военных поставок агрессора теперь под угрозой. Об этом пишут в разведке Министерства обороны Великобритании.

В британской разведке считают, что нефтяной танкер SIG, который ранее был атакован и выведен из строя вблизи Керченского пролива, скорее всего, потерпел удар от беспилотного надводного судна.

Как отметили аналитики, это произошло на следующий день после атаки большого десантного корабля Оленегорский горняк и спустя 2 дня после сорванной атаки на сторожевые катера РФ, которые, по всей видимости, сопровождали торговое судно Sparta IV.

видео дня

Согласно данным разведки Британии, российские SIG и Sparta IV ходят по морю под гражданскими флагами, но у них уже давно есть контракты на перевозку топлива и военных грузов, которая осуществляется между Россией и Сирией. Группировка РФ в Сирии и Средиземном море серьезно зависит от поставок с этих двух кораблей, поскольку с 28 февраля прошлого года российским оккупационным суднам закрыли проход через Босфор.

В Минобороны Великобритании считают, что надводные дроны играют все большую роль в современной морской войне и могут быть направлены против самых уязвимых путей военных поставок РФ в Черном море.

"Атаки показывают, что операции дронов становятся все более важным компонентом современной морской войны и могут быть направлены против самых слабых звеньев морских путей снабжения России", - подчеркнули в разведке.

Атака кораблей агрессора России

4 августа неизвестные дроны атаковали военно-морскую базу РФ в Новороссийске. В Министерстве обороны российских оккупантов обвинили в инциденте Киев и объявили о, дескать, "уничтожении всех дронов огнем с кораблей".

Позже выяснилось, что был подбит большой десантный корабль России Оленегорский горняк. В результате удара один из отсеков корабля затопило. Корабль перевернулся на бок, после чего его отбуксировали к берегу.

На следующий день, 5 августа, неизвестные дроны в море атаковали российский танкер SIG вблизи Керченского пролива. От удара в судне возникла пробоина. Согласно данным источников журналистов, атака танкера РФ – спецоперация СБУ и Военно-морских сил Украины.

Другие новости:

Черное море войска России война России и Украины Морские дроны
Реклама

Главное за день

Украина нашла уязвимость войск России в Черном море – разведка Британии

Украина нашла уязвимость войск России в Черном море – разведка Британии

09:59 Мир
"Жуть какая-то, чуть окна не выпали": ночью Москву атаковали дроны, гремели взрывы

"Жуть какая-то, чуть окна не выпали": ночью Москву атаковали дроны, гремели взрывы

07:31 Мир
ВСУ совершили рейд на левый берег Херсонщины и прорвали оборону вглубь на 800 метров - ISW

ВСУ совершили рейд на левый берег Херсонщины и прорвали оборону вглубь на 800 метров - ISW

06:43 Украина
Все главные новости

Последние новости

10:04

"Шойгу, Герасимов! Где гарантии безопасности?": в РФ - истерика из-за атаки дронов на Москву

09:59

Украина нашла уязвимость войск России в Черном море – разведка Британии

09:57

Седокова пожаловалась на Лободу, что та заняла её место в ВиаГре

09:25

"Съедят" известковый налет в унитазе: эксперт назвал 2 лучших средства

09:18

"Потеря у оккупантов": ВСУ молниеносно ликвидировали вертолет оккупантов

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

09:16

Раде предлагают разрешить мужчинам отказываться от мобилизации: что будет вместо службы

08:19

ВСУ держат оборону и продолжают продвигаться на двух направлениях

08:06

Байден дал добро на обучение украинских пилотов на F-16, но руководят процессом не США

07:50

Умер культовый режиссер, король ужастиков

Реклама
07:31

"Жуть какая-то, чуть окна не выпали": ночью Москву атаковали дроны, гремели взрывыВидео

07:20

Путин будет терроризировать Одессу: астролог Влад Росс назвал самый опасный месяцВидео

06:44

Чем больше мы будем бить по территории РФ, тем веселее будут переговорымнение

06:43

ВСУ совершили рейд на левый берег Херсонщины и прорвали оборону вглубь на 800 метров - ISW

06:27

Карта дня: что предвещает Таро на 9 августа

05:31

Гороскоп на сентябрь 2023 для Овнов: личная жизнь улучшится, а прибыль затормозитВидео

04:00

Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 9 августа

03:05

"Дикий зверь" грозит ядерной катастрофой: Огрызко назвал сценарий окончания войны

02:30

И одежду отстирает, и дом отчистит: как правильно использовать кислородный порошок

01:50

После ссоры с Бекхэмами принц Гарри и Меган Маркл нашли нового звездного друга

01:20

Как ускорить Wi-Fi дома: пять способов сделать работу роутера быстрее

Реклама
00:29

"Накапливают ракеты": эксперт спрогнозировал тактику россиян ко Дню Независимости Украины

08 августа, вторник
23:44

Латвия до февраля 2024 года усиливает охрану границы с Беларусью

23:06

Подбитый "Оленегорский горняк" отбуксировали: ремонт затянется на годы - СМИ

22:24

"ВСУ прошли первую линию": эксперт раскрыл о мощном продвижении на двух направлениях

21:57

Бунт Пригожина был спецоперацией Путина: Данилов назвал цель Кремля

21:52

Сырский приехал на Купянское направление, где россияне постоянно наступают

21:49

Россия в бешенстве, Украине надо бить по Москве, чтобы усилиться на переговорах – ЗагороднийЭксклюзив

21:31

Среди немыслимых побед цивилизации они приходят из канализации: рецензия на мультфильм "Черепашки-ниндзя: Погром мутантов"

21:30

"Спасатели кричали, наверное, погибали": в Покровске рассказали детали удара РФВидео

21:23

Почему помидоры чернеют и гниют: подсказки, которые спасут ваш урожай

20:54

Забыла "надеть" лицо: путинстка Долина ужаснула видом без макияжа

20:47

У россиян проблемы с вывозом зерна после ударов Украины

20:20

"Все по райдеру": Козловский с синяком под глазом показал свой блиндаж

19:56

"Спасли 8 человек": ГСЧС завершила спасательную операцию в Покровске

19:50

ВСУ проломили заслоны РФ на юге и зашли на первую линию обороны оккупантов

19:34

Нардеп из "Слуги народа" разоблачен на коррупции: "продавал" землю НААН

19:19

За два месяца до первой годовщины: Тринчер и Волошин разъехались из-за кризиса

19:10

Главные результаты саммита в Джиддемнение

18:53

Неизвестная страна выкупила у Бельгии танки Leopard для Украины - СМИ

18:51

Переделанные самолеты и ВПП на трассах: ВСУ создали секретные аэродромы – Bild

Реклама
18:13

Россия строит большой лагерь "вагнеровцев" вблизи Украины: для чего

18:00

В Украину ворвется холодина: резко похолодает до +9 градусов

17:49

Единственный дипломатический путь окончания войны: Зеленский раскрыл формулу

17:19

Обстановка в Черном море после ударов по флоту РФ изменилась: что произошло

16:58

Минобороны РФ выдало циничное заявление об ударе по Покровску: в ВСУ ответили на ложь

16:52

Контрнаступление ВСУ буксует: на Западе назвали причину и дали тревожный прогноз

16:32

Кому повезет в 2023: до конца года жизнь заиграет новыми красками

16:30

Что вы увидели первым: тест по картинке расскажет о ваших страхах

16:21

Как правильно есть чеснок: простой способ ошеломит любого

16:20

Топ-5 вещей, которые старят женщину: Андре Тан сказал, что нужно отправить на свалку

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Интересное
Оптические иллюзииГоловоломкиТесты по картинке
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять