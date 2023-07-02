"Украина - Земля Санникова": Медведев сверкнул новыми гранями бреда

Скандальный русский политик Дмитрий Медведев в очередной раз забился в приступе истерики на своем канале в мессенджере Telegram.
Медведев пожаловался, что украинская власть намерена начать переговоры со государством-террористом Россией только после восстановления территориальной целостности страны. Однако он выдал ‒ мол, Украины якобы не существует, а украинские земли ‒ просто "мятежная часть" Российской империи.
Также Медведев вспомнил советский псевдоисторический фильм "Земля Санникова" и далее утверждал, что Украину якобы "основал" первый советский диктатор Владимир Ленин.
"Украина – это Земля Санникова, основанная Лениным. Была недолго и исчезла с карты", ‒ не стесняясь, бредил русский политик.
Пропаганда от Дмитрия Медведева
Бывший президент агрессора России Дмитрий Медведев, комментируя заявление Берлина о том, что если российский директор Путин приедет в Германию, то его арестуют, разразился угрозами в адрес ФРГ. Дескать, в таком случае Москва якобы "нанесет ракетные удары по Бундестагу, Офису канцлера и другим объектам".
"В этом случае все наши средства – ракетные и другие – полетят в Бундестаг, в Офис канцлера и так далее", - побредил Медведев.
В Офисе канцлера Германии Олафа Шольца назвали заявление Медведева провокацией и решили даже не отвечать на такую риторику.
"У меня нет желания реагировать на подобные провокации, они говорят сами за себя", - подчеркнул спикер немецкого Кабмина Штеффен Гебештрайт.
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