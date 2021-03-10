Умерла легендарный советский композитор

Людмила Лядова / Скриншот из видео

Легендарный советский композитор Людмила Лядова скончалась в больнице в Москве от последствий коронавируса COVID-19 в возрасте 95 лет. Об этом сообщает портал РИА Новости со ссылкой на ее бывшего администратора Галину Горбенко.

В конце февраля Лядову госпитализировали с диагнозом COVID-19. В лечебном учреждении состояние начало ухудшаться и ее перевели в палату реанимации. На прошлой неделе представитель Лядовой сообщал, что у композитора поражены 75% легких и ее состояние медики оценивают как тяжелое.

Лядова родилась 29 марта 1925 года в Екатеринбурге. Музыкальное образование получила в 1948 году в Уральской консерватории. В 1951-м Лядову приняли в Союз композиторов СССР. Она написала музыку более чем к 800 песням ‒ Старый марш на стихи Михаила Владимова, Барабан на стихи Игоря Шаферана и Ай-люли для певицы Тамары Миансаровой.

Песни на ее музыку исполняли Юрий Богатиков, Эдуард Хиль, Гелена Великанова, Людмила Зыкина, Эдита Пьеха, Валентина Толкунова.

Читайте такжеОт коронавируса умер легендарный украинский ученый и политик

Напомним, ранее сообщалось: