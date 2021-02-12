УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Музыкант Чик Кориа умер от редкой формы рака

12 февраля 2021, 13:53

23-кратный номинант Грэмми Чик Кориа умер после длительной борьбы с онкологией.

Чик Кориа
Чик Кориа / facebook.com/chickcorea/

Джазовый музыкант и композитор Чик Кориа скончался на 80-м году жизни у себя дома в Тампа-Бэй, штат Флорида.

Как говорится в сообщении на странице Facebook Чик Кориа, он умер после длительной борьбы с редкой формой рака в кругу своих родственников 9 февраля. О его смерти стало известно почти 3 дня спустя.

"Он был любимым мужем, отцом и дедом, а также для многих был великим наставником и другом. Благодаря своей работе и десятилетиям, проведенным в гастролях по миру, он затронул и вдохновил жизни миллионов", - говорится в сообщении.

Были опубликованы слова музыканта: "Я хочу поблагодарить всех тех, кто на моем пути помогал поддерживать яркость музыкального огня. Я надеюсь, что те, кто хочет играть, писать, сделают это. Если не для себя, то для всех нас. И дело не только в том, что миру нужно больше артистов, это еще и очень весело.

It is with great sadness we announce that on February 9th, Chick Corea passed away at the age of 79, from a rare form of...

Опубліковано Chick CoreaЧетвер, 11 лютого 2021 р.

И моим замечательным друзьям-музыкантам, которые были для меня как семья, пока я знал вас: для меня было благословением и честью учиться у всех вас и играть с вами. Моя миссия всегда заключалась в том, чтобы дарить радость творчества везде, где я мог, и делать это со всеми артстами, которыми я так восхищаюсь - это было богатством моей жизни", - передают слова в записи в фейсбук.

Кто такой Чик Кориа

Музыкант Чик Кориа считается одним из основоположников жанра фьюжн, пост-боп, латинского джаза, фри-джаза и авангард-джаза. Он был виртуозным пианистом, выпустил более 80 альбомов и получил 23 премии Грэмми. Впего он номинировался 60 раз.

Карьеру он начал в 62-63 годах ХХ века, играл в коллективе Майлза Дэвиса. Признание наступило в 70-х годах - с коллективом Return To Forever он получил всемирную известность.

Последний хит Чик Кориа - Play - вышел в 2020 году.

новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Музыкант Чик Кориа умер от редкой формы рака». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
"Пожалуйста, молитесь": сын Чапкиса сделал заявление о состоянии отца"Пожалуйста, молитесь": сын Чапкиса сделал заявление о состоянии отца Тина Кароль поставила точку в скандале с ПоляковойТина Кароль поставила точку в скандале с Поляковой Телеведущая 1+1 разводится и пообещала мужу найти новую женуТелеведущая 1+1 разводится и пообещала мужу найти новую жену Самая красивая модель в мире Белла Хадид устроила откровенную фотосессию в ваннойСамая красивая модель в мире Белла Хадид устроила откровенную фотосессию в ванной Дочь Евгения Кафельникова Алеся без трусов произвела фурорДочь Евгения Кафельникова Алеся без трусов произвела фурор
Следующий материал

Последние новости

14:42
"Слуга народа" нашла позитив в тарифах на коммуналку и жестко отхватила в Сети
14:35
Журналист объяснил, почему за снижение тарифа на газ заплатит потребитель
14:28
Гороскоп на 13 февраля для всех: пророческий сон и денежные мысли Видео
14:20
Лукашенко объяснил планы Беларуси по ликвидации нейтрального статуса Видео
14:15
Скандальный шутер про войну в Ираке возродился спустя 12 лет после отмены Видео
Реклама
13:53
Музыкант Чик Кориа умер от редкой формы рака
13:48
Карта Турции с территориями Украины вызвала переполох в Сети
13:42
Лавров оценил отношения с Украиной и заговорил о разрыве Минских соглашений Видео
13:35
Не скучно ни вдвоем, ни одному: как провести 14 февраля в Киеве Видео
13:21
Когда йогурт полезен, а когда – портит фигуру и кожу Видео
13:12
Один из главных эксклюзивов PS5 на 2021-ый обзавелся датой выхода Видео
13:08
HBO снимает сериал по Гарри Поттеру - официально
13:03
"Разрыв отношений России и ЕС": у Путина отреагировали на заявление Лаврова Видео
12:56
У Кличко назвали условие продления "снежного карантина" в школах и детсадах Видео
12:32
Вместе с раздачей бесплатной игры в Epic Games Store стартовала новая распродажа
12:25
Океан Ельзы выпустил мультяшный клип с котиками Без тебе мене нема Видео
12:22
За оскорбление полицейского будут сурово карать: что предлагают в Раде
12:07
Лукашенко раскритиковал iPhone 12, напугав белорусов слежкой из США Видео
12:01
Националисты заблокировали ОАСК из-за переименования проспекта Бандеры Видео
11:43
Навальный устроил скандал на заседании суда и рассказал о "предателях" Видео
Реклама
11:38
Украине грозит новая болезнь – министр
11:25
Звезда Мандалорца и Игры престолов впервые рассказал о смене гендера его братом
10:57
Jerry Heil представила Lyric video на песню Арифметика кохання Видео
10:57
Тихановская попросила о встрече с руководством Украины и сказала, чей Крым Видео
10:45
Впервые в Украине нардепу объявили подозрение за "кнопкодавство"
10:36
"Я хочу еще": Тина Кароль готовит новый альбом с песней Скандал Видео
10:35
Гороскоп на 12 февраля для всех: конец личных проблем и условие для любовного успеха Видео
10:33
"Хочешь мира – готовься к войне": Лавров назвал условие разрыва отношений России с ЕС Видео
10:19
Истерика представителя России в ООН: появился жесткий ответ Украины
10:16
Медиакастрация партии Кремля дала Зеленскому шанс на новое амплуа мнение
09:59
Стало известно, кому достанется первый укол от коронавируса в Украине Видео
09:52
Тина Кароль представила свой новый хит Скандал на всех площадках Видео
09:45
Телеведущий Дроздов назвал зрителей закрытых каналов "одноклеточными" Видео
09:34
В Беларуси рассказали о планах на переговоры Лукашенко и Путина Видео
09:25
Диетолог назвала причину волчьего аппетита Видео
09:20
Академик объяснил, почему вакцинация не спасет Украину от второй волны COVID-19 Видео
08:56
США поставили РФ жесткий ультиматум из-за захваченного Крыма Видео
08:51
Новый Зеленский или забытый Литвин: есть ли шансы у Разумкова стать президентом
08:38
Украина окончательно превращается в сырьевой придаток мнение
08:33
Россия в ООН разразилась заявлениями, обвинив Украину в оккупации своих территорий Видео
Реклама
08:14
Почти метр снега: какую область в Украине замело сильнее всего Видео
07:44
Украина должна давить на Россию из-за Крыма и Донбасса, чтобы у россиян была истерика – эксперт Видео
07:30
Тепла не будет ни в марте, ни в апреле: синоптик уточнил прогноз погоды на весну Видео
07:15
Обнаженная Ирина Шейк показала на себе только золотое украшение на пикантном фото
06:54
Зеленский повторяет полностью траекторию Порошенко мнение
06:48
СМИ выяснили, что скрывали власти США о заражении Трампа коронавирусом Видео
06:32
Какая колбаса очень вредна для организма - ответ медиков Видео
06:03
Когда COVID-19 атакует Украину в третий раз: врач назвал сроки и условия Видео
05:27
"Лихость не сойдет с рук": астролог назвала самый напряженный период марта Видео
05:04
Ядовитая команда ФСБ: отравители Навального причастны к еще одному покушению – Bellingcat Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять