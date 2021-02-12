Музыкант Чик Кориа умер от редкой формы рака

Чик Кориа / facebook.com/chickcorea/

Джазовый музыкант и композитор Чик Кориа скончался на 80-м году жизни у себя дома в Тампа-Бэй, штат Флорида.

Как говорится в сообщении на странице Facebook Чик Кориа, он умер после длительной борьбы с редкой формой рака в кругу своих родственников 9 февраля. О его смерти стало известно почти 3 дня спустя.

"Он был любимым мужем, отцом и дедом, а также для многих был великим наставником и другом. Благодаря своей работе и десятилетиям, проведенным в гастролях по миру, он затронул и вдохновил жизни миллионов", - говорится в сообщении.

Были опубликованы слова музыканта: "Я хочу поблагодарить всех тех, кто на моем пути помогал поддерживать яркость музыкального огня. Я надеюсь, что те, кто хочет играть, писать, сделают это. Если не для себя, то для всех нас. И дело не только в том, что миру нужно больше артистов, это еще и очень весело.

It is with great sadness we announce that on February 9th, Chick Corea passed away at the age of 79, from a rare form of... Опубліковано Chick CoreaЧетвер, 11 лютого 2021 р.

И моим замечательным друзьям-музыкантам, которые были для меня как семья, пока я знал вас: для меня было благословением и честью учиться у всех вас и играть с вами. Моя миссия всегда заключалась в том, чтобы дарить радость творчества везде, где я мог, и делать это со всеми артстами, которыми я так восхищаюсь - это было богатством моей жизни", - передают слова в записи в фейсбук.

Кто такой Чик Кориа

Музыкант Чик Кориа считается одним из основоположников жанра фьюжн, пост-боп, латинского джаза, фри-джаза и авангард-джаза. Он был виртуозным пианистом, выпустил более 80 альбомов и получил 23 премии Грэмми. Впего он номинировался 60 раз.

Карьеру он начал в 62-63 годах ХХ века, играл в коллективе Майлза Дэвиса. Признание наступило в 70-х годах - с коллективом Return To Forever он получил всемирную известность.

Последний хит Чик Кориа - Play - вышел в 2020 году.