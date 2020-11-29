В Беларуси за воскресенье задержали несколько сотен протестующих

В Беларуси за день задержали несколько сотен протестующих / Фото: tut.by

В Беларуси 29 ноября на очередной воскресной акции протеста против режима Александра Лукашенко силовики задержали несколько сотен человек, их дальнейшая судьба неизвестна.

Как информирует DW, в Минске проходила акция протеста под названием Марш соседей. Участники решили не собираться в центре столицы, а ходили небольшими группами в отдельных районах города.

По словам очевидцев, когда силовики подъезжали к группам протестующим, те рассеивались, но через некоторые время снова собирались в определенном месте. Подобные протестные марши проходили как минимум в семи отдельных местах одновременно.

Сотрудники правозащитного центра Вясна утверждают, что за день силовики задержали больше 200 человек, это происходило преимущественно в Минске. Также задержания зафиксированы в Гродно, Витебске, Бресте и других городах. Силовики в очередной раз жестко действовали против протестующих, избивали их во время задержаний, использовали против людей спецсредства.

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Протесты в Беларуси - как все начиналось: