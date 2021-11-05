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В Бельгии юную студентку-певицу из Украины насмерть переехал трамвай

5 ноября 2021, 12:27
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Как сообщают местные СМИ, погибшая, 28-летняя Элла Петниченко была родом из города Северск (Донецкая область). И училась в консерватории на оперную певицу

Петниченко
Элла Петниченко / facebook.com/imepnamur

В городе Льеж (Бельгия) трагически погибла 28-летняя украинка Элла Петниченко. Во вторник, 2 ноября, ее насмерть сбил трамвай. Трагическое известие было опубликовано на Facebook-странице Королевской консерватории города Льеж (IMEP), студенткой которой она была.

По информации портала Bx1, трагедия произошла вечером 2 ноября около 19:00. Трамвай линии B2 сбил украинку, которая переходила дорогу на остановке Union. На место оперативно прибыли полиция и экстренные службы. Впрочем, спасти женщину не удалось. Обстоятельства ее гибели будут выяснять правоохранители. Водитель транспортного средства доставлен в больницу. Как пишут бельгийские СМИ, он находится в полном шоке от произошедшего.

Элла Петниченко – родом из города Северск (Донецкая область). Как пишет местное издание La Capitale, девушка переехала в Бельгию в 2017 году и мечтала стать оперной певицей. В Украине у нее осталась мать. Семья, у которой Элла жила в Льеже, ничуть не верит в версию о самоубийстве. Ведь только недавно девушка прошла отбор на престижный конкурс оперных Viñas в Париже.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что В Любушском воеводстве на западе Польши произошло ДТП, в котором погибла девушка из Украины.

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Авария произошла между населенными пунктами Будзехув и Ясень. Водитель автомобиля Nissan-31-летний украинец, во время движения выехал на встречную полосу, съехал в ров и перевернулся.

В результате аварии, несмотря на реанимацию, погибла 19-летняя пассажирка из Украины. Водитель и остальные пассажиры не пострадали.

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