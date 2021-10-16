В Польше в жутком ДТП погибла украинка

В Польше произошло ДТП

В Любушском воеводстве на западе Польши произошло ДТП в котором погибла девушка из Украины. Обстоятельства происшествий устанавливаются, сообщает Gazeta Lubuska.

Авария произошла между населенными пунктами Будзехув и Ясень. Водитель автомобиля Nissan-31-летний украинец, во время движения выехал на встречную полосу, съехал в ров и перевернулся.

В результате аварии, несмотря на реанимацию, погибла 19-летняя пассажирка из Украины. Водитель и остальные пассажиры не пострадали. На месте событий работали волонтеры, пожарные, медики и правоохранители.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве в результате обстрела неизвестными маршрутного автобуса водитель транспортного средства получил ранения.

Злоумышленники несколько раз совершили выстрелы в сторону маршрутного транспортного средства и скрылись.

Отмечается, что в результате происшествия водитель автобуса, 1996 года рождения, получил телесные повреждения. Врачи оказали ему помощь на месте, от госпитализации потерпевший отказался.