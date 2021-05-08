В Белом доме показали кулак России и пригрозили новыми санкциями

Джен Псаки заявила, что Вашингтон оставляет за собой право ударить санкциями по РФ / Reuters

США использовали максимальное пространство для маневра, чтобы быть в состоянии принять новые санкции против России. Вашингтон оставляет за собой это право, если подобный шаг будет оправдан, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Когда мы в апреле объявили о наших санкциях, мы использовали максимальное пространство для маневра, чтобы быть в состоянии принять дополнительные меры, если действия России станут основанием для этого. Никто не хочет доводить до этого дело, но мы оставляем за собой такое право, если решим, что это оправданно", - сказала Псаки в ходе брифинга.

По словам Псаки, Вашингтон хочет "перейти к более предсказуемым и стабильным отношениям с Россией в долгосрочной перспективе".

Однако США продолжат защищать национальные интересы и применять меры в ответ на те действия российских властей, которые направлены на подрыв суверенитета США, добавила она.

Отметим, ранее президент США Джо Байден прокомментировал вероятность его встречи с президентом России Владимиром Путиным. По встреча с российским лидером состоится в июне 2021 года. В то же время президент США подчеркнул, что пока точная дата и место этой встречи не определены.

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