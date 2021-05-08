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В Белом доме показали кулак России и пригрозили новыми санкциями

8 мая 2021, 09:54
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Вашингтон хочет "перейти к более предсказуемым и стабильным отношениям с Россией в долгосрочной перспективе", сообщила Псаки.

Джен Псаки
Джен Псаки заявила, что Вашингтон оставляет за собой право ударить санкциями по РФ / Reuters

США использовали максимальное пространство для маневра, чтобы быть в состоянии принять новые санкции против России. Вашингтон оставляет за собой это право, если подобный шаг будет оправдан, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Когда мы в апреле объявили о наших санкциях, мы использовали максимальное пространство для маневра, чтобы быть в состоянии принять дополнительные меры, если действия России станут основанием для этого. Никто не хочет доводить до этого дело, но мы оставляем за собой такое право, если решим, что это оправданно", - сказала Псаки в ходе брифинга.

По словам Псаки, Вашингтон хочет "перейти к более предсказуемым и стабильным отношениям с Россией в долгосрочной перспективе".

Однако США продолжат защищать национальные интересы и применять меры в ответ на те действия российских властей, которые направлены на подрыв суверенитета США, добавила она.

Отметим, ранее президент США Джо Байден прокомментировал вероятность его встречи с президентом России Владимиром Путиным. По встреча с российским лидером состоится в июне 2021 года. В то же время президент США подчеркнул, что пока точная дата и место этой встречи не определены.

Санкции США против России - о чем сообщалось ранее:

  • 15 апреля Джо Байден подписал новые санкции против России. США ввели ограничения против 32 физических и юридических лиц, а также 6 российских технологических компаний. Кроме того, из Вашингтона выслали 10 человек российской дипломатической миссии.
  • В России отреагировали на американские санкции. Там пригрозили, что за "деградацию двусторонних отношений придется расплачиваться". Министерство иностранных дел России также "вызвало на ковер" своего посла в США и пообещало ему "трудный разговор".
  • НАТО и Европейский Союз поддержали санкции США против Москвы. Кроме того, они призвали Кремль прекратить провокации у границы Украины.
  • 22 апреля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты не исключают возможность принятия новых санкций против Российской Федерации.

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