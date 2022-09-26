В британской разведке назвали главную проблему путинской мобилизации

Названа ключевая проблема мобилизации в РФ / УНИАН

После массовой мобилизации РФ ждут административные и логистические проблемы, связанные с обучением войск. Зачастую в армию призывают людей без малейшего военного опыта, рассказали в британской разведке.

Вооруженные силы РФ проводят начальную подготовку солдат на низовом уровне в рамках оперативных подразделений, а не в специализированных учебных заведениях, отмечается в сообщении Минобороны Великобритании.

Подчеркивается, что как правило, один батальон в составе каждой российской бригады остается в гарнизоне, если два других развертываются, и может предоставить кадры инструкторов для обучения новобранцев или пополнения.

Британские военные аналитики уточняют, что Россия уже перебросила многие из этих третьих батальонов в Украину. Многие из призванных военнослужащих в течение нескольких лет не имели военного опыта.

"Отсутствие военных инструкторов и поспешность, с которой Россия начала мобилизацию, предполагает, что многие из призванных военнослужащих отправятся на передовую с минимальной соответствующей подготовкой", - добавили в британской разведке.

Напомним, ранее Владимир Путин объявил частичную мобилизацию на территории России. По его словам, Москва собралась призывать на войну с Украиной, в первую очередь, военных запаса и лиц, которые прошли срочную службу. Также Путин сказал, что страна-агрессор готова признать "результаты референдумов" в оккупированных Донецкой, Луганской, и Херсонской областях.

Министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что Москва намерена мобилизовать 300 тысяч резервистов.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Россия на 210 день так называемой "трехдневной войны" против Украины, получила мобилизацию, закрытые границы, блокирование банковских счетов, тюрьму за дезертирство и другие последствия.

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