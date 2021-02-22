В ЕС назвали сроки нового "удара" по путинской России

Боррель не стал озвучивать предположения, против кого конкретно будут введены ограничительные меры.
В понедельник, 22 февраля, главы МИД Евросоюза достигли политического решения о подготовке новых санкций против России в связи с делом оппозиционера Алексея Навального.
"В ответ на события вокруг ситуации с господином Навальным мы достигли политического соглашения о подготовке ограничительных мер против тех, кто несет ответственность за его арест, выдвижение обвинения и приговор", – заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в понедельник, 22 февраля на пресс-конференции.
По его словам, санкции будут готовы не позже, чем через неделю. Боррель не стал озвучивать предположения, против кого конкретно будут введены ограничительные меры.
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"Чтобы ввести санкции, нужны четкие доказательства того, что человек напрямую участвовал в рассматриваемых нами событиях. Мы не можем вводить санкции просто потому, что кто-то нам не нравится", – сказал Боррель.
По данным дипломатических источников европейских СМИ, санкции могут ввести против:
- главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина,
- директора Росгвардии Виктора Золотова,
- генпрокурора Игоря Краснова
- директора ФСИН Александра Калашникова.
Арест Навального - о чем ранее сообщал Главред:
- Российский оппозиционный политик Алексей Навальный 17 января прибыл в Россию из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления химическим веществом Новичок. В аэропорту Шереметьево Навального задержали сотрудники полиции, так как он находился в федеральном розыске. Федеральная служба исполнения наказаний обвинила Навального в уклонении от прохождения мероприятий по контролю режима условного срока.
- 2 февраля Симоновский районный суд города Москвы вынес приговор Алексею Навальному. Суд принял решение заменить ему условный срок по делу Ив Роше на реальный. Политик был осужден на 3,5 года лишения свободы. Суд учел время пребывания Навального под домашним арестом, вследствие чего его собираются отправить в колонию на 2,8 лет.
- Запад требует освободить Навального. Европейский суд по правам человека призвал РФ выпустить политика, однако в России не намерены выполнять требование ЕСПЧ.