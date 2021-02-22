В ЕС назвали сроки нового "удара" по путинской России

Против России скоро введут новые санкции / Reuters

В понедельник, 22 февраля, главы МИД Евросоюза достигли политического решения о подготовке новых санкций против России в связи с делом оппозиционера Алексея Навального.

"В ответ на события вокруг ситуации с господином Навальным мы достигли политического соглашения о подготовке ограничительных мер против тех, кто несет ответственность за его арест, выдвижение обвинения и приговор", – заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в понедельник, 22 февраля на пресс-конференции.

По его словам, санкции будут готовы не позже, чем через неделю. Боррель не стал озвучивать предположения, против кого конкретно будут введены ограничительные меры.

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"Чтобы ввести санкции, нужны четкие доказательства того, что человек напрямую участвовал в рассматриваемых нами событиях. Мы не можем вводить санкции просто потому, что кто-то нам не нравится", – сказал Боррель.

По данным дипломатических источников европейских СМИ, санкции могут ввести против:

главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина,

директора Росгвардии Виктора Золотова,

генпрокурора Игоря Краснова

директора ФСИН Александра Калашникова.

Арест Навального - о чем ранее сообщал Главред: