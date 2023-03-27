В ЕС пригрозили Лукашенко последствиями за ядерную авантюру Путина

На вопрос, какими могут быть ответные санкции Евросоюза, он сказал: "Если это случится - будут последствия".

Ядерные угрозы Путина / pixabay

В Европейском Союзе ожидают реакции режима Лукашенко на инициативу России по размещению в Беларуси ядерного оружия.

Как заявил спикер Еврокомиссии по внешнеполитическим вопросам Петер Стано, если Минск подтвердит эти намерения Путина, то это "не останется без внимания".

"На этой стадии очень важно отбросить это объявление (Путина - ред.) и видеть, что именно скажет об этом белорусская сторона, режим Лукашенко, который, кстати, уже является соучастником этой жестокой агрессии. Это (размещение ядерного оружия в Беларуси - ред.) могло бы означать эскалацию, угрозу для европейской безопасности, которая не останется без ответа со стороны стран-членов", - предупредил Петер Стано.

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На вопрос, какими могут быть ответные санкции Евросоюза, он сказал: "Если это случится - будут последствия".

"Если это (размещение оружия - ред.) действительно произойдет, это будет прямая угроза для европейской безопасности. Но мы пока не видели ни одного подтверждения с белорусской стороны о том, что такой шаг в повестке дня или уже происходит", - отметил Петер Стано.

Размещение ядерного оружия на территории Беларуси

25 марта президент страны-агрессора России Владимир Путин заявил, что РФ намерена разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие. По его словам, об этом он договорился с Александром Лукашенко.

Как утверждает Путин, Минск не получит контроль над над ядерными зарядами, то есть якобы режим нераспространения ядерного оружия не будет нарушен.

Кремлевский диктатор утверждает, что "поводом послужило заявление замминистра обороны Великобритании о том, что они собираются поставлять снаряды с обедненным ураном в Украину".

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что Кремль фактически взял Беларусь в ядерные заложники. По его словам, заявление Путина – шаг к дестабилизации ситуации в стране.

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