В ЕС согласуют седьмой пакет антироссийских санкций до конца июля - "Радио Свобода"

В ЕС согласуют седьмой пакет антироссийских санкций до конца июля - СМИ / коллаж ua.depositphotos.com

Чиновники из Европейского Союза должны закончить согласование нового, седьмого по счету, пакета санкций против страны-агрессора, России, до конца июля. Об этом написал на своей странице в Twitter журналист "Радио Свобода" Рихард Йозвяк.

"В ЕС пытаются согласовать седьмой пакет санкций в отношении России до начала летних каникул в конце июля", — говорится в тексте.

По словам Йозвяка, в седьмом пакете будут закрыты некоторые лазейки, которые сейчас пользуются русские, а также наложено эмбарго на импорт золота. Однако, в нем не будет санкций по поводу транспортировки газа и ядерной энергетики.

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Шестой пакет санкций ЕС против России

План Евросоюза по новым санкциям против РФ подразумевает перечень ограничений. Среди них запрет для компаний Европы и физических лиц на предоставление судов и услуг транспортировки российской нефти в третьи страны.

Кроме того, от международной межбанковской системы SWIFT должны быть отключены еще три российских банка, среди которых крупнейший госбанк Сбербанк.

Ограничения будут и для физических лиц и компаний на покупку недвижимости в странах Евросоюза.

Санкции изначально были запланированы и в отношении патриарха РПЦ Кирилла, который поддерживает Путина в войне России против Украины. Но, однако, по требованию Венгрии были оттуда исключены.

Окончательно текст шестого пакета был утвержден 3 июня 2022 года. В течение грядущих трех месяцев ограничительные меры должны вступить в силу.

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