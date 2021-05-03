В Евросоюзе сделали предупреждение Москве из-за санкций России

Брюссель осуждает санкции России против топ-чиновников Евросоюза.
Европейский Союз решительно осуждает санкции России против европейских чиновников и считает такое решение политически мотивированным. Подобные действия, среди которых и создание списка "недружественных государств", негативно отразятся на отношениях ЕС и РФ. Брюссель может принять ответные меры в связи со сложившейся ситуацией.
В пресс-службе внешнеполитической службы ЕС указано, что российский посол Владимир Чижов уведомлен о позиции Брюсселя в связи с санкциями России против европейских чиновников.
"Посол Чижов был проинформирован о решительном неприятии и решительном осуждении институтами ЕС и государствами-членами ЕС этого решения, которое было чисто политически мотивированным и не имело никаких юридических оснований", - указано в сообщении.Читайте такжеВ Германии заявили об опасности нападения России и призвали ЕС к действиям
Кроме того, в ЕС раскритиковали Россию за создание списка "недружественных государств" и заявили, что такие действия могут отразиться на отношениях РФ и Европы. Евросоюз может принять ответные меры.
"ЕС оставляет за собой право принять соответствующие меры в ответ", - подчеркивается в сообщении.
Отношения Евросоюза и России
- Глава Европейской партии в Европарламенте Манфред Вебер 11 апреля заявил, что Запад должен отключить Россию от SWIFT и заморозить счета российских олигархов в том случае, если Москва пойдет на новую военную агрессию в отношении Украины.
- 30 апреля Россия решила ввести санкции против 8 граждан Европейского Союза. Вследствие этого вице-президенту Еврокомиссии Вере Юровой и главе Европарламента Давиду Сассоли запретили въезд на территорию российского государства.
- Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подверг критике решение России и заявил, что Москва вместо поиска компромисса решила пойти на конфронтацию с Брюсселем.