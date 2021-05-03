В Евросоюзе сделали предупреждение Москве из-за санкций России

В ЕС предупредили Россию об ответных мерах из-за санкций Москвы / Фото Reuters

Европейский Союз решительно осуждает санкции России против европейских чиновников и считает такое решение политически мотивированным. Подобные действия, среди которых и создание списка "недружественных государств", негативно отразятся на отношениях ЕС и РФ. Брюссель может принять ответные меры в связи со сложившейся ситуацией.

В пресс-службе внешнеполитической службы ЕС указано, что российский посол Владимир Чижов уведомлен о позиции Брюсселя в связи с санкциями России против европейских чиновников.

"Посол Чижов был проинформирован о решительном неприятии и решительном осуждении институтами ЕС и государствами-членами ЕС этого решения, которое было чисто политически мотивированным и не имело никаких юридических оснований", - указано в сообщении.Читайте такжеВ Германии заявили об опасности нападения России и призвали ЕС к действиям

Кроме того, в ЕС раскритиковали Россию за создание списка "недружественных государств" и заявили, что такие действия могут отразиться на отношениях РФ и Европы. Евросоюз может принять ответные меры.

"ЕС оставляет за собой право принять соответствующие меры в ответ", - подчеркивается в сообщении.

Отношения Евросоюза и России