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В Германии двух высокопоставленных чиновников подозревают в шпионаже в пользу РФ - Die Zeit

31 августа 2022, 17:47

Российские спецслужбы могли проникнуть в федеральное министерство, где решают вопросы энергетики, в том числе газопровода "Северный поток-2".

В Германии двух высокопоставленных чиновников подозревают в шпионаже в пользу РФ - Die Zeit
В Германии двух чиновников подозревают в шпионаже в пользу РФ / Фото УНИАН

В Германии двух высокопоставленных чиновников подозревают в шпионаже в пользу России. Они занимали ключевые должности в сфере энергоснабжения в федеральном министерстве экономики. Об этом сообщает Die Zeit.

Российские спецслужбы могли проникнуть в федеральное министерство, где решают вопросы энергетики, в том числе газопровода "Северный поток-2".

Сообщается, что доверенные лица министра экономики Роберта Хабека весной связались с Управлением и попросили о помощи. Они столкнулись с несоответствиями во внутренних документах по "Северному потоку-2" и уровню заполнения газохранилищ, а также в отчете о безопасности поставок Германии.

"Говорят, что многие документы излучали российское понимание и точку зрения, и поразительно, что аргументы часто не соответствовали официальной линии правительства. Во всех крупных дискуссиях зимы, которые крутились вокруг темы поставок газа, ответственные за эту тему чиновники министерства заняли позицию, что далеко отходила от политической линии министра", – говорится в сообщении.

Разведчики проверили данные подозреваемых обнаружили, что у одного из них была учебная поездка в Россию.

"За их передвижениями следили и проверяли, были ли полеты исключительно деловыми или было что-то подозрительное. Обратили внимание и на частные дружеские отношения. Речь идет об" эмоциональной близости к России", которая, очевидно, есть у чиновников, на которых нацелились", – говорится в сообщении.

Военная помощь Украине от Германии

11 августа в Берлине канцлер Германии Олаф Шольц заявил о готовности поставлять Украине современную боевую технику и назвал войну России против нашего государства самым большим вызовом из всех, которые волнуют немецкое правительство.

В конце августа министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что поставки оружия из Германии в Украину находятся "на грани", поскольку у самого Берлина якобы плохо обеспечена армия. По ее словам, в Германии - дефицит собственных запасов оружия.

26 августа Олаф Шольц заявил, что Германия не собирается поставлять Украине оружие, с помощью которого можно обстреливать территорию России. По его словам, Берлин не намерен отступать от этого принципа и будет наблюдать за действиями других западных партнеров

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