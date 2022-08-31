Субсидия в зоне боевых действий: в СНБО пояснили, как ее получить / коллаж фото УНИАН

Украинцы, которые по состоянию на сегодняшний день находятся в зоне боевых действий из-за полномасштабного военного вторжения РФ в Украину, имеют право получить субсидию на ЖКХ. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

"Начисление и выплата денежных пособий, льгот и субсидий производится органами соцзащиты районных советов, госадминистраций и исполнительных органов городских советов. Однако в населенных пунктах, где идут бои и не работают соответствующие органы, Минсоцполитики централизованно направит средства в "Ощадбанк", который перечислит их непосредственно получателям", — говорится в сообщении.

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Выплаты будут рассчитываться и начисляться на уровне министерства, а причитающиеся суммы выплачиваться через "Ощадбанк". Как говорят чиновники, те субсидианты, которым выплаты поступали через "Укрпошту", получат денежный перевод через международную платежную систему MyTransfer.

Для получения средств через MyTransfer при себе нужно иметь паспорт и идентификационный код. Деньги можно забрать в течение 60 суток.

Напомним, ранее в Пенсионном фонде сообщили, что после достижения пенсионного возраста пенсия назначается в случае, даже если человек был вынужден уехать из страны из-за активных боевых действий.

"Пенсия по возрасту может назначаться автоматически, если в реестре застрахованных лиц есть сведения о стаже, приобретенном до 2004 года (работодателем или застрахованным лицом была представлена на перевод в электронный вид трудовая книжка). Если стажа в РЗЛ недостаточно, то пенсия будет назначена по заявлению, которое можно подать через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. За назначением пенсии по возрасту можно обращаться в любое время после возникновения права на пенсии", — пояснили чиновники.

Позднее в Украине чиновники изменили формулу расчета субсидии и суммы льгот на оплату коммунальных услуг.

С мая и на весь неотопительный сезон будут выплачивать 16% субсидии и 29% льготы, начисленных в январе 2022 года.

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