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Тайвань будет контратаковать, если военные Китая нападут на остров - Генштаб Тайваня

31 августа 2022, 15:09

Главным источником нестабильности может стать намерение Китая "сделать Тайваньскую пролив, разделяющий две стороны, своим внутренним морем".

Тайвань, Китай
Тайвань будет контратаковать, если Китай нападет / коллаж фото Reuters

В Тайване заявили, что будут контратаковать Вооруженные силы Китая, если те решат вторгнутся на территорию острова. Таким образом местные власти отмечают, что будут пользоваться своим правом на самооборону. Об этом заявил заместитель начальника Генерального штаба по операциям и планированию Линь Вэнь-Хуан, сообщает Reuters.

Обострение началось после визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Вблизи Тайваня продолжается китайское военное патрулирование "высокой интенсивности". Главным источником нестабильности может стать намерение Китая "сделать Тайваньскую пролив, разделяющий две стороны, своим внутренним морем".

"Для самолетов и кораблей, что зашли на нашу морскую и воздушную территорию в 12 морских миль, национальная армия без исключения будет осуществлять право на самооборону и контратаку", – сказал Вэнь-Хуан.

Тайвань уже жаловался на то, что китайские беспилотники летали рядом с группой островов у побережья Китая.

Вэнь-Хуан добавил, что военные будут использовать право для контратак беспилотников, которые не отреагировали на предупреждение покинуть территорию.

Проблема Китая и Тайваня

Напомним, Китай рассматривает демократический Тайвань как отколовшуюся провинцию, но Тайвань считает себя суверенным государством со своей конституцией, вооруженными силами и избранными лидерами. Китай предупредил Тайвань, что любая попытка добиться независимости "означает войну".

10 марта в Минобороны Китая сделали заявление о том, что Пекин не намерен терпеть независимости Тайваня и считает данный вопрос внутренним делом КНР.

При этом американский президент Джо Байден заявил, что если КНР осуществит военную агрессию против Тайваня, США готовы перейти к прямому военному вмешательству, поскольку у Вашингтона есть обязательства перед Тайбэем.

Недавно сообщалось, что Китай может готовить "специальную операцию" против Тайваня. Лидер государства Си Цзиньпин подписал директиву, которая позволяет "невоенное" использование вооруженных сил. Эта директива может обеспечить правовую основу для "невоенной операции".

2 августа спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань. Китай, в свою очередь, осудил этот визит. Впоследствии военные Китая начали учения возле Тайваня. Они происходили в шести зонах вокруг острова.

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