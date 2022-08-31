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Контрнаступление на Херсонщине: ВСУ уже освободили более 50 населенных пунктов с помощью тактики НАТО

31 августа 2022, 13:46

Украинские воины применяют тактику стран Североатлантического альянса – постепенно освобождают оккупированные территории с минимальными потерями в своем войске.

Украинские военные, ВСУ, контрнаступление на Херсонщине, Херсон
ВСУ уже освободили более 50 населенных пунктов на Херсонщине с помощью тактики НАТО/ Генштаб ВСУ, УНИАН

Вооруженные силы Украины во время контрнаступления на юге применяют тактику стран НАТО, которая заключается в постепенном освобождении захваченных оккупантами территорий с минимальными потерями. Такая тактика предполагает создание предпосылок для освобождения того или иного населенного пункта, после чего проводится локальная наступательная операция.

Об этом рассказал военный эксперт Дмитрий Снегирев, пишет ТСН. Также он отметил, сколько примерно населенных пунктов уже удалось освободить украинской армии на Херсонщине.

"Таким образом на территории Херсонской области с минимальными потерями уже освобождены более 50 населенных пунктов", – рассказал эксперт.

Кроме этого, ВСУ прибегают и к российской тактике – берут под контроль логистические пути российских захватчиков.

"Это ситуация, когда блокируются пути поставки боекомплекта, горюче-смазочных материалов, устраняется возможность вывоза раненых и проведения ротации. Россияне применили эту тактику во время боев за Лисичанск и Северодонецк. Аналогичную ситуацию ВСУ создали сегодня на правом берегу Днепра", – объясняет Снегирев.

Российская группировка, которая сейчас находится на правом берегу Днепра, оказалась перед угрозой тактического окружения и отрезана от тыловых баз снабжения.

"Простой выбор – сдаваться в плен, вплавь форсировать Днепр или пытаться отодвинуть ВСУ на расстояние, которое не позволяет держать под огневым контролем логистическую составляющую", – говорит эксперт.

Освобождение Херсонской области

Напомним, украинские военные 29 августа прорвали первую линию обороны под оккупированным российскими захватчиками Херсоном. Украинские военные сообщили, что в Херсонской области оккупационные войска отошли от своих позиций, десантники страны-агрессора РФ бегут с поля боя. Защитники Украины заставили отойти от своих позиций 109 полк так называемой "ДНР".

Информацию о том, что была прорвана первая линия обороны оккупантов на Херсонщине, также подтвердил советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань. Он отметил, что только в ночь на понедельник, 29 августа, и в первой половине этого дня ВСУ нанесли удары по захватчикам в Херсоне, Антоновке, Олешках, Новой Каховке, Любимовке и Бериславе.

Позже в Вооруженных силах Украины призвали к тишине на информационном фронте по распространению информации, которая касается событий на юге страны. Новостной ажиотаж может помешать контрнаступлению ВСУ, заявила Гуменюк.

CNN заявило, что Вооруженные силы Украины 29 августа смогли отбить из-под российской оккупации сразу четыре села: два села возле Херсона и два – возле Высокополья.

Между тем в британской разведке подтвердили, что Украина уже достигла определенных успехов во время наступления на российских оккупантов на юге. Так, ВСУ удалось отодвинуть линию фронта в некоторых районах на определенное расстояние.

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