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Украине нужно ударить по Крымскому мосту, иначе будут проблемы с освобождением полуострова – Жданов

31 августа 2022, 12:40

Пока ВСУ не нанесут удар по Крымскому мосту, снабжение войск РФ на юге остановлено не будет, считает Олег Жданов.

Жданов Крымский мост
Украине нужно немедленно ударить по Крымскому мосту, но пока такой возможности нет - Жданов / Коллаж Reuters, Главред

Украина пока не располагает возможностью нанести удар по Крымскому мосту. При наличии такого потенциала следовало бы немедленно бить по эстакаде. Пока не будет удара по мосту, линию обеспечения российских оккупантов на юге разрушить не удастся. Продолжение работы логистики захватчиков может стать серьезной проблемой для ВСУ. Об этом заявил полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов.

В интервью Главреду он рассказал о том, что на данный момент у армии Украины нет возможности ударить по Крымскому мосту. Однако такой удар крайне нужен Киеву, чтобы нарушить военную логистику россиян.

"Возможностей для удара по Крымскому мосту нет. Если бы были, нужно было бы немедленно нанести такой удар. Мы не остановим поток всех вооружений россиян до тех пор, пока не нанесем удар по эстакаде", - объяснил Жданов.

Также он добавил, что если оккупантам и в дальнейшем будет удаваться снабжать свою группировку на юге Украины, ВСУ могут столкнуться с серьезными трудностями. Вплоть до невозможности дальнейшего продвижения войск с целью освобождения Крымского полуострова от российской оккупации.

"Если России будет удаваться и в дальнейшем обеспечивать постоянную подпитку своей южной группировки войск на нашей территории, мы столкнемся с огромными трудностями. Нельзя исключать и невозможность дальнейшего продвижения войск для освобождения Крыма", - подчеркнул Олег Жданов.

Украина может ударить по Крымскому мосту

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что Украина изучает возможность нанесения удара по Крымскому мосту. Киев считает эстакаду незаконным сооружением оккупантов, которые используют его в качестве артерии для снабжения своих войск на юге. По его мнению, путепровод следует уничтожить.

Директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения, военный эксперт Валентин Бадрак считает, что на данный момент Крымский мост разрушать нецелесообразно.

По мнению эксперта, пока следует сосредоточиться на других военных объектах РФ на оккупированном полуострове. Речь идет о военных аэродромах, базах, скоплению техники и арсеналах войск.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что Крымский мост можно сохранить.

По словам чиновника, сейчас эстакада подлежит уничтожению, поскольку ее путем снабжаются войска оккупантов на украинском юге. Однако мост разрушать не будут, если Москва выведет по нему оккупантов с территории Украины.

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