У Путина есть возможность сохранить Крымский мост: Данилов рассказал детали

У Путина еще есть возможность спасти Крымский мост / Коллаж фото УНИАН, скриншот Twitter/Крымский мост

Российский диктатор Владимир Путин боится потерять Крымский мост ведь это объект, который он использует для переброски российской военной техники на территорию полуострова. У Путина есть возможность сохранить мост. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, сообщает Wyborcza.

Он отметил, что Крымский мост будет сохранен, если из аннексированного полуострова будут выведены все оккупанты.

"Конечно, я уже говорил об этом в марте. Это военный объект (Крымский мост - Главред), через который перебрасывается подкрепление для сил агрессора. Поэтому этот объект подлежит уничтожению. В этом нет ничего экстраординарного. Но у Путина есть шанс сохранить этот объект, если он выведет войска из Крыма по этому мосту", — сказал Алексей Данилов.

Он добавил, что Украина сама "вышлет" оккупантов из Крыма, если они не захотят уезжать оттуда самостоятельно.

Украина может нанести удар по Крымскому мосту

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ранее заявил, что Украина рассматривает сценарий с ударом по Крымскому мосту. По словам чиновника, это незаконное сооружение, которое служит артерией логистики российских оккупационных войск, и должно быть уничтожено.

Директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения, военный эксперт Валентин Бадрак полагает, что Крымский мост пока разрушать нецелесообразно. По его мнению, ВСУ пока следует сосредоточиться на ударах по военным аэродромам, скоплению техники, базам и арсеналам войск России в захваченном Крыму.

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк сказал, что Украина должна настаивать на демонтаже Крымского моста. Россияне могут и сами его снести. Впрочем, говорил Подоляк, лучше доверить это дело ВСУ – чтобы оккупанты надолго запомнили свой уход с украинских территорий.

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