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Когда ВСУ получат ракеты ATACMS свыше 300 км, будет два варианта удара по Крымскому мосту – эксперт

23 августа 2022, 05:00

Украина может уничтожить сразу два параллельных транспортных пути Крымского моста, когда будет идти эшелон с российскими боеприпасами, считает Юрий Шулипа.

himars, крымский мост
Крымский мост остается основной артерией логистики оккупационных войск РФ – Шулипа / Reuters, wikimedia commons

Украине нужно уничтожить как автомобильную, так и железнодорожную магистрали Крымского моста. Несмотря на открытие Россией так называемого сухопутного коридора между Ростовской областью и захваченным Крымом, именно эстакада остается главной артерией снабжения российских войск. Когда у ВСУ будут ракеты ATACMS с дальностью пуска более 300 км, они могут нанести либо одиночный, либо групповой ракетный удар по эшелонам с российскими боеприпасами. Детонация может привести к одновременному уничтожению обоих частей моста. Об этом заявил директор Института исследования российской агрессии, юрист Юрий Шулипа.

В интервью Главреду он рассказал о том, что ВСУ нужно уничтожать Крымский мост, поскольку эстакада по-прежнему остается главной транспортной артерией, по которой Россия снабжает свои оккупационные войска, как на юге Украины, так и на Донбассе.

Смотрите полную версию интервью Юрия Шулипы Главреду

"Несмотря на то, что Россия удерживает под своим контролем так называемый сухопутный коридор между своей международно признанной границей в Ростовской области и оккупированным Крымом, основные поставки вооружений, которые идут на фронт (в том числе - на Донецкое, Запорожское, Херсонское направление), осуществляются через этот мост. Поэтому нужно уничтожить и автомобильную, и железнодорожную его часть", - отметил Шулипа.

По его словам, армия Украины может пойти на такой шаг, когда получит дальнобойные ракеты ATACMS для HIMARS, дальность которых составляет более 300 километров. Тогда, в момент движения по эстакаде эшелона с российскими боеприпасами, можно будет нанести либо одиночный, либо групповой ракетный удар. Детонация боеприпасов может привести к уничтожению обоих частей Крымского моста.

"Когда лучше всего это сделать - тогда, когда Украине будут поставлены соответствующие ракеты дальности свыше 300 км, ракеты ATACMS. Получив данные о том, что по железнодорожной части Керченского моста идёт эшелон с российским боеприпасами, можно нанести по нему одиночный или групповой удар ракетами, и от детонации боеприпасов в этом эшелоне можно уничтожить оба моста – как железнодорожный, так и автомобильный", - подчеркнул Юрий Шулипа.

Украина может нанести удар по Крымскому мосту

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ранее заявил, что Украина рассматривает сценарий с ударом по Крымскому мосту. По словам чиновника, это незаконное сооружение, которое служит артерией логистики российских оккупационных войск, и должно быть уничтожено.

Директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения, военный эксперт Валентин Бадрак полагает, что Крымский мост пока разрушать нецелесообразно. По его мнению, ВСУ пока следует сосредоточиться на ударах по военным аэродромам, скоплению техники, базам и арсеналам войск России в захваченном Крыму.

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк сказал, что Украина должна настаивать на демонтаже Крымского моста. Россияне могут и сами его снести. Впрочем, говорил Подоляк, лучше доверить это дело ВСУ – чтобы оккупанты надолго запомнили свой уход с украинских территорий.

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