Оккупанты попали в западню: бойцы ВСУ заманили солдат РФ на мины - The Mirror

Оккупанты РФ подорвались на собственных минах в Мариуполе / Фото УНИАН

В результате обманных действий бойцов Вооруженных сил Украины группа российских оккупантов попала на мины, установленные ранее захватчиками.

Украинские защитник по телефону сообщили оккупантам РФ в Мариуполе ложную информацию о том, что якобы в одном из зданий находятся бойцы Азова. Россияне решили проверить поступивший сигнал, пишет британское издание The Mirror со ссылкой на информацию от мэра Мариуполя.

При этом захватчики РФ направились по указанным координатам в надежде захватить или уничтожить "азовцев". Однако вместо этого они подорвались на собственных минах, которые ранее были размещены российскими же солдатами.

Видео дня

Британские журналисты добавили, что в результате один российский военный был уничтожен, а другой был госпитализирован с оторванной ногой. Предположительно, сейчас он находится в больнице в Донецке.

Напомним, ранее сообщалось о том. что в среду, 31 августа, в захваченном российскими оккупантами Херсоне прогремели мощные взрывы.

При этом официальные источники пока не комментируют ситуацию во временно оккупированном городе.

Добавим, что в Сети публикуют видео новых взрывов в Херсоне. Уточняется, что "бавовна" произошла на складе БК оккупантов РФ и в районе Антоновского моста.

Читайте еще: