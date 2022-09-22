В Германии пообещали предоставить убежище российским уклонистам / Коллаж фото Википедия, из открытых источников

Российский диктатор Владимир Путин объявил в РФ мобилизацию. Россияне уже начали получать повестки, а многие пытаются выехать из страны. На фоне этого всего в Германии заявили, что готовы предоставить убежища российским дезертирам, которые хотят сбежать от участия в войне. Об этом заявила министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер, сообщает Bloomberg.

Предоставлять убежище обещают уклонистам, которым грозят жесткие репрессии. Получить его можно будет после того, как россиянин выступит против режима Путина.

"Любой кто мужественно выступает против путинского режима и поэтому подвергает себя большой опасности, может подать заявление о предоставлении убежища в Германии из-за политического преследования", - добавила Фезер.

Мобилизация в РФ

Напомним, ранее Владимир Путин объявил частичную мобилизацию на территории России. По его словам, Москва собралась призывать на войну с Украиной, в первую очередь, военных запаса и лиц, которые прошли срочную службу. Также Путин сказал, что страна-агрессор готова признать "результаты референдумов" в оккупированных Донецкой, Луганской и Херсонской областях.

Министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что Москва намерена мобилизовать 300 тысяч резервистов.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Россия на 210 день так называемой "трехдневной войны" против Украины, получила мобилизацию, закрытые границы, блокирование банковских счетов, тюрьму за дезертирство и другие последствия.

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