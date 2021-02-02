В Германии требуют остановить Северный поток-2

Оппозиция Германии призвала проверить возможность ужесточения санкций в отношении российского руководства.
Оппозиционные политические силы Германии призвали правительство Германии остановить реализацию проекта магистрального газопровода Северный поток-2.
С инициативой выступили представители партии "зеленых" и либеральной Свободной демократической партии (СвДП) в ответ на арест лидера российской оппозиции Алексея Навального и жесткого разгона протестов в России 31 января.
"Это газопровод Путина и его не следует достраивать", — заявил сопредседатель партии "зеленых" Роберт Хабек, пишет DW.
Он подчеркнул, что речь идет о проекте, который "уже давно раскалывает Европу".
В сою очередь эксперт фракции СвДП по странам Центральной, Юго-Восточной и Восточной Европы Рената Альт призвала заморозить строительство Северного потока-2.
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"В последние 24 часа стало очевидно, что даже Франция теперь поддерживает прекращение строительства. Я не считаю, что надо оставить строительные руины — проект необходимо довести до конца. Но важно, чтобы сейчас был введен мораторий, который действовал бы до тех пор, пока российская сторона не будет вынуждена расследовать отравление Алексея Навального", — заявила Альт.
Северный поток-2 - о чем ранее сообщал Главред:
- В Газпроме 19 января впервые заявили о том, что из-за изменений политической ситуации строительство газопровода Северный поток-2 может быть поставлено на паузу или остановлено. В Кремле обвинили США в давлении на проект и заявили, что такие действия не соответствуют международному законодательству.
- В тот же день США ввели санкции против трубоукладчика Фортуна и компании-владельца судна.
- Серьезные проблемы с достройкой Северного потока-2 появились после того, как с 1 января 2021 года вступили в силу новые американские санкции, которые распространяются на все компании, задействованные в проекте.
- Бывший глава Центрального банка России Сергей Алексашенко заявил, что санкции США фактически уничтожили СП-2. Газопровод будет достроен, однако его не введут в эксплуатацию до тех пор, пока Америка не снимет ограничения.