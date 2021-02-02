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В Германии требуют остановить Северный поток-2

2 февраля 2021, 00:58
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Оппозиция Германии призвала проверить возможность ужесточения санкций в отношении российского руководства.

В Германии оппозиция призвала остановить Северный поток -2 / Reuters

Оппозиционные политические силы Германии призвали правительство Германии остановить реализацию проекта магистрального газопровода Северный поток-2.

С инициативой выступили представители партии "зеленых" и либеральной Свободной демократической партии (СвДП) в ответ на арест лидера российской оппозиции Алексея Навального и жесткого разгона протестов в России 31 января.

"Это газопровод Путина и его не следует достраивать", — заявил сопредседатель партии "зеленых" Роберт Хабек, пишет DW.

Он подчеркнул, что речь идет о проекте, который "уже давно раскалывает Европу".

В сою очередь эксперт фракции СвДП по странам Центральной, Юго-Восточной и Восточной Европы Рената Альт призвала заморозить строительство Северного потока-2.

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"В последние 24 часа стало очевидно, что даже Франция теперь поддерживает прекращение строительства. Я не считаю, что надо оставить строительные руины — проект необходимо довести до конца. Но важно, чтобы сейчас был введен мораторий, который действовал бы до тех пор, пока российская сторона не будет вынуждена расследовать отравление Алексея Навального", — заявила Альт.

Северный поток-2 - о чем ранее сообщал Главред:

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