В Госдуме России призвали Киев быть потише, иначе грозят "последствия"

В Госдуме России призвали Киев быть потише, иначе будут "последствия" / Reuters

Риторика руководства Украины "чревата самыми тяжелыми последствиями", заявил председатель российской Госдумы Вячеслав Володин, и призвал его, пока не поздно, сделать все, чтобы реализовать Минские соглашения.

"Риторика руководства Украины, усиливающая напряженность, обостряющая конфликт, далеко зашла и чревата самыми тяжелыми последствиями. Какие заявления звучат от его представителей? Может быть, призывы к урегулированию ситуации? Нет. Их действия направлены на то, чтобы запугать людей, усилить напряжение в регионе. И никакой ответственности. А зачем она, если расчет на то, что "заграница нам поможет". А поможет ли она?", - высказался Володин на своей странице в Telegram.

При этом он подчеркнул, что "надо исходить из того, что не все, что выгодно для США, выгодно для Европы".

"В отличие от США Европа знает, что такое война. Американцы всегда воевали на чужих территориях: Ирак, Ливия, Сирия, в других странах. И несли за собой разруху, голод, болезни. Европейским государствам небезразлично, что у них происходит под боком", - добавил он.

Володин также отреагировал на требование Леонида Кравчука исключить из переговоров в ТКГ по Донбассу осуждённую в Украине за терроризм Майю Пирогову.

"Обсуждаются рассуждения Леонида Кравчука о том, с кем он сядет, а с кем не сядет. Такое ощущение, что представители Украины живут в другом мире, либо настолько вознеслись, что не способны адекватно воспринимать ситуацию. Задайте себе вопрос: а вы считаете, что с вами сядут за стол переговоров?", - возмутился политик.

Резюмируя, Володин призвал украинские власти "прекратить нагнетать ситуацию на Донбассе".

"Заканчивайте нагнетать ситуацию на Донбассе, если не хотите завершить свою политическую карьеру в Гааге", - дословно сказал он.

Отметим, 3 апреля глава делегации Украины в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что представители украинской делегации не будут принимать участие в консультациях политической подгруппы, пока специальный представитель действующего председателя ОБСЕ и модератор в ТКГ Хайди Грау не добьётся исключения из переговоров осуждённой в Украине за терроризм "общественной экспертки" от ОРДО Майи Пироговой.

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