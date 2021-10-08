В грузинском Батуми обрушился пятиэтажный жилой дом, под завалами ищут людей

В Батуми обрушился многоэтажный жилой дом / Скриншот

В пятницу, 8 октября, утром в Батуми (Грузия) на улице 26 мая произошел обвал многоэтажного жилого дома. По предварительным данным, в результате чрезвычайного происшествия погибли люди.

Пока неизвестно, что стало причиной обрушения. Некоторые очевидцы заявляют, что обрушению дома предшествовал взрыв. На месте происшествия работает спецтехника, мобилизованы скорая помощь и полиция, сообщает издание Новости-Грузия.

Спасатели проводят эвакуацию людей, оказавшихся под завалами, пока неизвестно сколько их там. Местные СМИ пишут, что в доме проживали 12 семей.

Ранее сообщалось, что в США в пригороде Майами рухнул жилой 12-этажный дом – катастрофа попала на видео. Сначала рухнула одна часть здания, примерно через девять секунд – вторая. Позже на месте обрушения начался пожар. В результате обрушения погибли 98 человек.

До этого в одном из районов столицы Египта обрушился десятиэтажный жилой дом. Не менее пяти человек погибло и еще 23 – пострадало. Трагедия произошла в районе Каира с густонаселенной застройкой Гиср-эс-Суэйс.