В Латвии сделали странное заявление о вступлении Украины в НАТО

По словам премьера Латвии, победа Украины все равно оставит Россию полностью целой, с неизменными империалистическими наклонностями.

НАТО, Украина / УНИАН

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что Украина только после завершения войны должна стать членом НАТО со всеми вытекающими гарантиями безопасности.

По словам премьера, это поможет предотвратить новую войну РФ против соседних стран, пишет Financial Times.

"Продолжаются военные действия, никто в НАТО не станет всерьез рассматривать вопрос о включении Украины, поскольку это немедленно втянет весь НАТО в войну, которую Россия ведет в Украине. Но в конечном итоге, при нашей совместной и непоколебимой поддержке, Украина добьется своих целей", - заявил он.

видео дня

По словам премьера Латвии, победа Украины все равно оставит Россию полностью целой, с неизменными империалистическими наклонностями, под управлением агрессивного и автократического правительства.

"Единственный вариант сдерживания России - это полное вступление освобожденной Украины в альянс НАТО со всеми вытекающими отсюда гарантиями безопасности", - заявил Кариньш.

Он подчеркнул, что гарантии будут важны не только для Украины, но и для всей Европы.

"Мы не можем ожидать, что руководство России изменит свой курс в ближайшее время. Однако мы можем гарантировать, что какими бы ни были ее намерения, она не сможет начать новую войну против своих европейских соседей", - добавил он.

Украина подала заявку в НАТО

Президент Владимир Зеленский 30 сентября 2022 года после объявления главой страны-агрессора РФ Путина аннексии украинских территорий, заявил о подаче Украиной заявки на вступление в НАТО. Киев рассчитывает на интеграцию в Альянс по ускоренной процедуре

Президенты Польши, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Черногории, Румынии и Словакии 2 октября выступили в поддержку пути Украины в НАТО. Они призвали Альянс увеличить военную поддержку государства. Также лидеры потребовали от России вывода войск с территории Украины.

Глава Пентагона Ллойд Остин сказал, что США поддерживают стремление Украины вступить в НАТО. По его словам, двери Альянса остаются открытыми для Киева. Но решение по евроатлантической интеграции Киева должны поддержать все 30 стран.

Читайте также: